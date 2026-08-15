Ayuso elude hablar del ático y carga contra el Gobierno: «Han dejado que seamos invadidos por muchos terroristas»

Isabel Díaz Ayuso, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la entrega de los premios Palomas de Bronce. Mariscal | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha eludido este sábado responder a la polémica sobre la compra de un ático en el distrito de Chamberí y ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado de haber «abandonado España» y dejar que «seamos invadidos por muchos terroristas» tras la «invasión» de Ceuta. Así lo ha asegurado en una comparecencia ante los medios de comunicación tras el acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid, con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma.

Preguntada por la adjudicación para la reforma integral de la sede de la Puerta de Sol y la compra de un ático en Chamberí por una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, la presidenta regional ha respondido que «España está siendo literalmente invadida por Marruecos» y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no está, no solucionada nada».

Se ha referido a las «miles de personas» que, en sus palabras, «vagan de forma ilegal» por el país y a los «compatriotas» que «están aterrados». «Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor», ha dicho Díaz Ayuso.

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Además, los precios están «desbordados», España está «ardiendo» y el Gobierno «obliga» a los ciudadanos a «pagar» las deuda del independentismo catalán mientras los ministros están «ocupados» en irse a «otras esferas», ha dicho la presidenta madrileña, que ha evitado pronunciarse sobre las denuncias remitidas por la Fiscalía por la compra del referido ático.

Díaz Ayuso ha pedido a los periodistas que le trasladen al presidente del Gobierno algunas preguntas, como cuánto cuestan las casas y los servicios de los ministros y si el hermano del presidente ha estado viviendo en la Moncloa.

«También me gustaría saber si la presidenta del Congreso se está dando la vida padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid (...), cuántas veces han utilizado el Falcon para ir a lucrarse en dictaduras como en Venezuela o en República Dominicana», ha añadido.

Además, se ha preguntado si «en algún momento» Sánchez va a suspender sus vacaciones ante la crisis migratoria en Ceuta, si va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y si «se va a poner al frente de la nación».

«Son tantas preguntas que hacer este verano al señor presidente, y aquí les dejo algunas. Feliz día de la Paloma», ha concluido.