Las autoridades marroquíes piden a los periodistas de TVE y Efe que abandonen Castillejos

Las fuerzas de seguridad de Marruecos este sábado en Castillejos. JALAL MORCHIDI | EFE

Un representante del Gobierno marroquí ordenó este sábado a los periodistas de Efe y TVE desplazados a Castillejos que abandonen la ciudad, donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta. Los profesionales de la información cubrían una carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar, mediante el uso de gases lacrimógenos y porras, a centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que trataban de aproximarse al paso fronterizo.

Durante la cobertura, el máximo representante local del Ministerio del Interior, Youssef Hajji, comunicó al corresponsal de Efe que debía abandonar inmediatamente la localidad, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba «cumpliendo instrucciones», transmitiendo la misma instrucción al corresponsal de TVE.

Hajji advirtió a los periodistas españoles de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos. Efe se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta hasta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.