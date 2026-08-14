Marruecos blinda Castillejos y controla las principales carreteras

Puesto de control establecido en la salida de Castillejos hacia Ceuta este viernes. Mohamed Siali | EFE

Marruecos multiplicó la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera de Fnideq —Castillejos en su denominación castellana— con Ceuta, que este viernes amaneció blindada para limitar el acceso ante los llamamientos a un nuevo cruce masivo tras la entrada multitudinaria del pasado día 30. El aumento de las fuerzas de seguridad era evidente en carreteras y vías de acceso a la ciudad marroquí, según constató Efe.

En la carretera que une Tánger con Fnideq —unos 80 kilómetros de distancia— había numerosos controles de la policía y de la Gendarmería para evitar la llegada de migrantes a Ceuta, aunque este viernes se pudieron ver grupos reducidos caminando en dirección la frontera. Algunos intentaron llegar en transporte público o en vehículo privado, como el caso de varios jóvenes que se bajaron apresuradamente de un coche para esconderse entre la maleza unos cientos de metros antes de un control.

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Mar adentro, pueden verse dos grandes embarcaciones de la Marina Real marroquí. En el puesto fronterizo hay varios vehículos de las fuerzas de seguridad y un camión antidisturbios equipado con cañón de agua. Además, se desplegaron efectivos de seguridad en las colinas paralelas a la carretera y también en zonas boscosas.

El blindaje responde a los llamamientos a un nuevo cruce masivo a Ceuta reproducidos en redes sociales en los últimos días tras los incidentes del pasado día 30 de julio.