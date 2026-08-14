El escándalo por la adulteración de las pruebas PISA complica el verano político de Illa
BARCELONA / E. LA VOZ
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La oposición exige dimisiones por las trampas y fallos en los estudios y el presidente catalán elude las explicaciones15 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El informe PISA, el estudio sobre educación más importante del mundo, coordinado por la OCDE, se ha convertido en la última patata caliente del Gobierno catalán de Salvador Illa. El dirigente del PSC prometió hacer