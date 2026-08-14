Un comerciante de Ceuta: «Mis empleadas tienen miedo de ir a trabajar»
CEUTA / COLPISA
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El comercio, la hostelería o el turismo acusan el golpe que ha supuesto la marea humana: millones en pérdidas y la angustia campando a sus anchas14 ago 2026 . Actualizado a las 17:55 h.
Ceuta no se reconoce a sí misma. La ciudad autónoma, donde comparten vidas y haciendas cristianos, musulmanes, hebreos e indios, asiste estos días al desmoronamiento de la convivencia de la que siempre ha hecho gala.