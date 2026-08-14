Un comerciante de Ceuta: «Mis empleadas tienen miedo de ir a trabajar»

Sergio García CEUTA / COLPISA

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Vista de este viernes de la playa ceutí de El Trampolín, donde aún se encuentran numerosos migrantes.
Vista de este viernes de la playa ceutí de El Trampolín, donde aún se encuentran numerosos migrantes. Reduan | EFE

El comercio, la hostelería o el turismo acusan el golpe que ha supuesto la marea humana: millones en pérdidas y la angustia campando a sus anchas

14 ago 2026 . Actualizado a las 17:55 h.

Ceuta no se reconoce a sí misma. La ciudad autónoma, donde comparten vidas y haciendas cristianos, musulmanes, hebreos e indios, asiste estos días al desmoronamiento de la convivencia de la que siempre ha hecho gala.

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