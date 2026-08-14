Un comerciante de Ceuta: «Mis empleadas tienen miedo de ir a trabajar»

Vista de este viernes de la playa ceutí de El Trampolín, donde aún se encuentran numerosos migrantes. Reduan | EFE

Ceuta no se reconoce a sí misma. La ciudad autónoma, donde comparten vidas y haciendas cristianos, musulmanes, hebreos e indios, asiste estos días al desmoronamiento de la convivencia de la que siempre ha hecho gala.