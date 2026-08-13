Robles responde al afán marroquí por Ceuta y Melilla: «Son españolísimas»

Varios migrantes dormían el pasado viernes en un espacio en construcción de Ceuta. Violeta Santos Moura

Margarita Robles, la titular de Defensa, remarcó que Ceuta y Melilla son «españolísimas» y que, por tanto, «no se las toca». La ministra castrense responde así a las palabras del responsable de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que aseguró que la soberanía de las dos ciudades autónomas es un asunto «pendiente». «En septiembre habrá reuniones con Marruecos y España, y seguimos aferrándonos a nuestras tierras. Esto requiere un enfoque a largo plazo, y queremos resolver el problema mediante el diálogo», destacó el miembro del Ejecutivo marroquí.

«Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir, y que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Precisamente por eso no se las toca, cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es a España en su conjunto», respondió este miércoles Margarita Robles, que se reunió en Ceuta con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. La ministra rompe con el discurso del Gobierno, con más reticencias a mostrar críticas o una confrontación directa con Rabat. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogió la «lealtad» del país norteafricano y habló de una «cooperación absolutamente extraordinaria». Además, aseguró que el contingente de las Fuerzas Armadas de apoyo a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado seguirá desplegado en la ciudad caballa. Además, la Comisión Europea anunció el despliegue de un equipo de Interior a Ceuta para evaluar «de primera mano» la situación en el territorio, según anunció el titular de esta cartera, Magnus Brunner.

Vivas aseguró que la situación es peor en la ciudad que al comienzo de la semana, y lamentó que no exista un plan definido para el retorno de las personas migrantes (10.000, según el gobierno de la ciudad autónoma). Los ceutíes, dijo, se sienten «profundamente preocupados, indignados y abandonados».

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Cambia el discurso del PP

El PP cambió el tono de su discurso y lanzó una crítica a Marruecos. «Es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta», destacó la vicesecretaria de coordinación sectorial del PP, Alma Ezcurra. «Cuando 70.000 personas entran en una frontera de manera ilegal y violenta a toque de silbato y al día siguiente 60.000 regresan por donde han venido a toque de silbato, hay alguien que está tocando el silbato», añadió la política popular en su visita a la ciudad autónoma.

Nueve migrantes, a prisión

Los juzgados de Ceuta decretaron en los últimos días el ingreso en prisión de nueve migrantes llegados a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos del 30 de julio y la expulsión de otros dos por delitos de agresión sexual, allanamiento, atentado contra la autoridad, lesiones y venta de drogas

Marlaska aseguró que dio «una orden muy clara a las fuerzas y cuerpos: de que aquellos inmigrantes irregulares que en Ceuta se estén involucrando en actos delictivos y sean objeto de detención que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata». Una medida, comentó, avalada por la ley de extranjería. El jefe ministerial tiene previsto acudir hoy a la ciudad autónoma para reunirse con los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España

El Gobierno de Marruecos se plantea suspender el acuerdo de extradición con España. Así lo reflejó el ministro de Justicia del país norteafricano, Abdellatif Ouahbi, en declaraciones a Efe. El ministro dijo que, cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona, esta es detenida inicialmente, pero que, una vez verificada su identidad y fijada una fecha para su traslado, las autoridades marroquíes envían agentes de seguridad para hacerse cargo de ella y, en ocasiones, la entrega no llega a producirse. «Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles», afirmó.

Ouahbi instó al Ejecutivo español a abordar estos operativos con seriedad, sin que los agentes marroquíes tengan que perder su tiempo. «Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos», concluyó.

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Críticas a la regularización

No fue el único reproche del titular de Justicia marroquí. También criticó al Gobierno por impulsar la regularización extraordinaria de migrantes. Aseguró que el reino alauí trata de impedir la entrada de personas de forma ilegal y que son los propios migrantes los que le reprochan a Marruecos que serían regularizados en España. «Nos dicen: “¿Por qué nos paráis si España nos acepta?”», destacó.

«Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos», agregó Ouahbi. Añadió que ninguno de los Estados está en contra de la migración, pero matizó que España ejerce políticas contradictorias en esta materia. «Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero, cuando llegan a España, son aceptados y se regulariza su situación», remarcó.

El titular de Justicia, además, volvió a reclamar la repatriación de los menores no acompañados de origen marroquí que permanecen en la ciudad autónoma. Actualmente hay más de 1.300 filiados en el sistema de acogida, aunque quedan todavía muchos niños por registrar.