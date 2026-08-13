Marruecos anuncia que militariza la frontera y comienza a colocar concertinas

Frontera de Ceuta. Jon Nazca | REUTERS

Marruecos ha comenzado a hacer público el dispositivo especial de seguridad que está instalando en la frontera con Ceuta ante el llamamiento en redes sociales para que el próximo 15 de agosto se repita el cruce masivo de emigrantes que hace dos semanas llevó a más de 70.000 personas a la ciudad española. En las imágenes que se han difundido de la zona de seguridad se puede apreciar el despliegue de efectivos antidisturbios, así como la instalación de concertinas y otros elementos metálicos en los puntos más sensibles.

Según están narrando las autoridades alauitas, la intención es controlar todos los accesos por carretera y mar hacia Ceuta. En las noticias que han aparecido sobre el despliegue se asegura que en la zona ya están instalados contingentes especiales de la Seguridad Nacional, la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares. Estas últimas son un servicio especial paramilitar que en ocasiones se ha utilizado para vigilar los cruces fronterizos. Patrullas conjuntas de agentes están vigilando todas las carreteras que desde Tánger conducen hacia Ceuta. Asimismo, se están controlando los autobuses y taxis que se dirigen hacia la ciudad autónoma española, uno de los medios de transporte habituales de quienes quieren cruzar la frontera de forma ilegal.

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Batidas en bosques

Uno de los puntos más sensibles son los bosques que se encuentran entre Ceuta y Castillejos (Fnideq, en marroquí). En ellos se suelen refugiar los emigrantes a la espera de poder cruzar los pasos y llegar a suelo español. Patrullas marroquíes están batiendo ahora estos terrenos, en los que en ocasiones se han creado enormes campamentos, para desalojar a todos las personas que pretenden llegar a España. Según el Ministerio de Interior marroquí, ya se ha detenido a decenas de inmigrantes indocumentados, procedentes en su mayoría del África subsahariana.

Otra de las medidas que está tomando Marruecos es la instalación de concertinas y postes metálicos en las zonas en las que el pasado 30 de julio miles de personas se lanzaron al agua para llegar a Ceuta. En este sentido, uno de los factores claves de esta crisis migratoria surge de la sentencia del Tribunal Supremo español que prohibía la expulsión inmediata de aquellas personas que hubieran cruzado la frontera a nado, aunque fuera de manera ilegal. Para dificultar una nueva oleada de asaltantes, las fuerzas de seguridad están instalando vallas que se adentran una decena de metros en el mar.

Vallas en el mar

En las playas de Castillejo desde las que se lanzaron al mar cientos de personas hace dos semanas, las autoridades marroquíes están colocando también barreras metálicas y concertinas para que el acceso sea más complicado. Las concertinas —rollos de alambre con elementos afilados— ya fueron objeto de polémica en el pasado por el peligro que suponen para quienes saltan las vallas de la frontera. En España fueron suprimidas en el 2007, pero en Marruecos se han seguido utilizando.

Según el Ministerio de Interior del país alauita, en los controles policiales se ha detenido ya a varias personas sospechosas de incitar a la migración ilegal a través de internet. Según ese departamento, cualquier persona que intente burlar los controles será detenida y procesada de manera inmediata. Dentro de la línea que está manteniendo en las últimas horas, el Gobierno marroquí ha solicitado a España más colaboración y ha vuelto a exigir una mayor agilidad para entregarles a los menores no acompañados que cruzaron a Ceuta a finales de julio.