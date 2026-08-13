Carlota Sánchez, la hija detenida por el asesinato a cuchilladas de sus padres en Tauste
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El padre era un líder agrario, que fue secretario general de un sindicato de Aragón. La hija mayor de la pareja, de 40 años, vivía en Zaragoza, y es sospechosa del crimen, junto a su pareja13 ago 2026 . Actualizado a las 08:46 h.
Vivía en Zaragoza, en un piso propiedad de sus padres, que le habían cedido. Carlota, la hija mayor de Javier Sánchez y Ester Latorre, tiene 40 años, y fue detenida, bajo sospecha de asesinar a sus