Carlota Sánchez, la hija detenida por el asesinato a cuchilladas de sus padres en Tauste

Javier Sánchez y Ester Latorre, en dos imágenes de archivo Javier Cebollada | Efe

Vivía en Zaragoza, en un piso propiedad de sus padres, que le habían cedido. Carlota, la hija mayor de Javier Sánchez y Ester Latorre, tiene 40 años, y fue detenida, bajo sospecha de asesinar a sus