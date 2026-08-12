El titular marroquí de Justicia critica a Madrid por «aceptar» y «regularizar» a migrantes

Decenas de menores migrantes no acompañados en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Reduan | EFE

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, criticó este miércoles a España por «aceptar» y «regularizar» a las personas que llegan irregularmente a su territorio mientras que, según aseguró a Efe, Rabat trata de impedir su salida de Marruecos. «—Los migrantes— nos dicen: '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?'», afirmó. «Ni Marruecos ni España estamos en contra de la inmigración. Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos», señaló el ministro, antes de advertir que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.

«Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación», lamentó.

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«Cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes». «Este asunto debe resolverse desde la raíz», afirmó Ouahbi en una entrevista telefónica concedida a Efe, en la que defendió que ambos países deben coordinar sus posiciones y optar entre aceptar conjuntamente los flujos migratorios o rechazarlos de forma concertada.

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«Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?», lamentó. «Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar?», preguntó Ouahbi, quien añadió: «Abramos entonces las fronteras y digámosles: 'Si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros?'».

El ministro explicó que algunos inmigrantes subsaharianos detenidos por las autoridades marroquíes cuestionan las medidas de control porque consideran que España acabará aceptándolos. «¿Por qué nos impedís el paso si España nos va a aceptar?», aseguró que le preguntan.

Tras la avalancha migratoria registrada en Ceuta, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y cuando entraron en España decenas de miles de personas, Marruecos ya sostuvo que se debió al efecto llamada por la sentencia del Tribunal Supremo español, hecha pública el 8 de julio, que excluye las devoluciones en caliente para las personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a territorio español.

«Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños»

El ministro volvió a pedir a España que les entregue los menores marroquíes que siguen en Ceuta tras la reciente llegada masiva y en el resto de España. «Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños. Se acerca el inicio del curso escolar y los niños deben regresar a sus escuelas».

«No sabemos qué les ocurre en España. Hemos recibido denuncias de violaciones y agresiones, así como denuncias sobre la desaparición de algunos de ellos», añadió. «Queremos proteger a estos niños y esa es responsabilidad del Estado. Por eso decimos a España: 'devuélvannos a los menores'».

Ouahbi calificó, no obstante, a España de país «amigo» y expresó la disposición de Marruecos para tender un puente con Madrid y elaborar un plan de trabajo a largo plazo para resolver definitivamente el problema migratorio, incluso mediante nuevos acuerdos bilaterales.

A su juicio, la solución requiere «decisiones firmes y valientes» y, en algunos casos, «decisiones difíciles», para poner fin de manera definitiva a la actual dinámica migratoria.