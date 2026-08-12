El Senado adoptará «medidas legales» contra Marlaska por su plantón: «Es un acto de desobediencia»

Silla vacía en el senado tras la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Kiko Huesca | EFE

«La silla está vacía y eso es injustificable». La comisión de Interior convocada en el Senado en la que el ministro Fernando Grande-Marlaska estaba convocado por la crisis de Ceuta siguió este miércoles adelante a pesar del plantón. El presidente de la comisión, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, anunció la intención de la Cámara de adoptar «las medidas políticas y legales que sean necesarias» por la incomparecencia de Marlaska. Un acto, que calificó, de «desobediencia deliberado» y que no quedará «sin las debidas consecuencias».

El senador popular remarcó que el Gobierno y el ministro deben respetar «la labor de control parlamentario de ambas cámaras», sin dar prioridad al Congreso por delante del Senado. «Que se celebren comparecencias a finales de agosto en el Congreso no impide que se puedan realizar antes en el Senado. Un ministro no puede elegir a la carta a qué cámara acude», reprochó.

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A apenas seis kilómetro de distancia y casi a la misma hora que finalizaba la comisión, Marlaska convocaba a los periodistas en la sede de Protección Civil y Emergencias en Madrid, donde acudía para estar al tanto del dispositivo del eclipse solar. «Las circunstancias de la ausencia son obvias», dijo el titular de Interior, que aseguró que «no hay voluntad de incumplimiento, sino de seguir cumplimiento nuestras responsabilidades como Ejecutivo y hacia el Parlamento».