Los juzgados de Ceuta ya investigan tres agresiones sexuales cometidas supuestamente por inmigrantes llegados en el asalto

Policías nacionales tratan de controlar a un grupo de inmigrantes en la costa de Ceuta. VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS

Los juzgados de Ceuta han tramitado ya tres casos de agresión sexual atribuidos a inmigrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva del pasado 30 de julio. Dos de los investigados han ingresado en prisión provisional y el tercero será expulsado a Marruecos, según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las víctimas de los tres ataques son mujeres inmigrantes que también cruzaron la frontera durante la avalancha. Dos de ellas son menores. Los hechos se produjeron en fechas distintas, por lo que las causas han pasado por los juzgados que se encontraban de guardia en cada momento.

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La Sección de Instrucción número 4 resolvió los dos primeros procedimientos. El primero se refiere a unos tocamientos sufridos por una mujer mayor de edad. El juez acordó la expulsión del detenido a Marruecos.

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El segundo episodio, resuelto este martes, reviste mayor gravedad. El investigado habría cometido una agresión sexual con penetración sobre una menor y, además, la habría obligado a vender drogas. El magistrado decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por sendos delitos contra la libertad sexual y la salud pública.

La tercera agresión consistió en tocamientos a otra menor. El detenido compareció este miércoles ante el titular de la Sección de Instrucción número 5, que acababa de asumir las funciones de guardia. También en este caso se ordenó el ingreso en prisión provisional por un presunto delito contra la libertad sexual.

Los jueces han tomado «declaraciones preconstituidas» a las víctimas y a los testigos en los tres procedimientos. Esta fórmula permite grabar su testimonio con todas las garantías para evitar que tengan que repetirlo durante el juicio, una precaución especialmente relevante cuando las denunciantes son menores o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A estos casos se suma el de un inmigrante denunciado por una vecina de Ceuta después de descubrir que se había introducido en su domicilio y se había metido en calzoncillos en la cama en la que ella dormía. La Sección de Instrucción número 4 acordó su expulsión por un delito de allanamiento de morada.

La actividad judicial derivada de la crisis migratoria va mucho más allá de estos cuatro episodios. La Sección número 5 decretó también este miércoles prisión provisional para cinco detenidos por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad. Otro arrestado fue enviado a prisión por lesiones agravadas y un séptimo, por venta de drogas.

El balance comunicado por el TSJA eleva así a nueve los ingresos en prisión provisional: dos por agresiones sexuales, cinco por atentado contra agentes, uno por lesiones agravadas y otro por tráfico de drogas. Otros dos investigados serán expulsados a Marruecos, uno por los tocamientos denunciados por una mujer adulta y el otro por entrar en una vivienda particular.

Los procedimientos son una de las consecuencias del desbordamiento sufrido por Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio. Interior cifró en al menos 72.000 las personas que alcanzaron la ciudad durante unas jornadas en las que el dispositivo fronterizo quedó completamente superado. La avalancha se produjo por tierra y por mar, principalmente a través del espigón del Tarajal y de las playas próximas a la frontera.

Buena parte de los recién llegados regresó después a Marruecos o fue retornada, aunque varios miles permanecen todavía en la ciudad autónoma. Su presencia ha obligado a habilitar alojamientos de emergencia y a reforzar los servicios policiales, sanitarios, asistenciales y judiciales. Entre quienes cruzaron había un número todavía no cerrado de menores, cuya devolución exige un procedimiento individualizado y garantías específicas.

La presión sobre los juzgados ha aumentado a medida que la Policía Nacional y la Guardia Civil han ido practicando detenciones por los incidentes registrados desde el 30 de julio. Las últimas decisiones judiciales coinciden, además, con el dispositivo extraordinario desplegado ante las convocatorias difundidas en las redes sociales para intentar otra entrada masiva el próximo 15 de agosto.