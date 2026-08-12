El juez de Madrid cede y acepta unificar toda la investigación sobre el caso Leire Díez bajo la tutela de Pedraz

La militante socialista Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid tras conocerse la investigación contra ella. RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

El juez Arturo Zamarriego ha terminado por ceder. El titular de la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha aceptado la inhibición reclamada por Santiago Pedraz y entregará a la Audiencia Nacional la investigación que mantenía abierta sobre las cloacas de Ferraz: las maniobras atribuidas a Leire Díez y su entorno para obtener información comprometedora de jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. La decisión pone fin al pulso que ambos magistrados mantenían desde junio por el control de las pesquisas sobre las llamadas cloacas de Ferraz.

La nueva providencia deja sin efecto la resolución con la que Zamarriego había aplazado cualquier decisión sobre la competencia hasta recibir una pericial acústica. El juez madrileño también suspende el tratamiento policial de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, previsto para el próximo 20 de agosto. Ese audio recoge una de las reuniones que dieron origen a las diligencias abiertas en Madrid en el 2025.

Leer más: Avalan al juez que rechazó investigar si Leire Díez maniobró en el caso de David Sánchez

Pedraz había reclamado formalmente la causa el 1 de junio. El magistrado de la Audiencia Nacional defendía en su auto que las diligencias previas 1675/2025 de Madrid y las 150/2025 que él instruye guardaban identidad y una conexión tan estrecha que carecía de sentido mantener dos investigaciones paralelas. Su procedimiento abarca más hechos, afecta a un número superior de investigados y contempla delitos de mayor gravedad.

La Fiscalía respaldó esa petición el 15 de junio. Zamarriego, sin embargo, se resistió a entregar las actuaciones. En una providencia del 14 de julio decidió esperar al resultado de la pericial acústica ordenada sobre la grabación de Stampa antes de pronunciarse acerca de la inhibición. Para el juez madrileño, la mejora del audio todavía podía aportar elementos de interés a la causa que había abierto antes de que Anticorrupción llevara a la Audiencia Nacional una investigación mucho más amplia.

La respuesta del Ministerio Público llegó el 6 de agosto. La fiscal María Rosa Calvo González-Regueral recurrió aquella decisión y sostuvo que Zamarriego no podía dejar en suspenso una cuestión de competencia por una diligencia que no afectaba a los elementos esenciales del procedimiento. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez requerido practicar actuaciones urgentes mientras se resuelve el conflicto, argumentó, pero no prolongar indefinidamente la decisión sobre quién debe asumir la investigación.

La fiscal fue especialmente tajante sobre el valor de la pericial pendiente. «Limpiar» la grabación para hacer más audibles determinadas conversaciones, afirmó, no modifica «la realidad de la reunión, que no fue negada por los intervinientes», ni su contenido, que ya aparece transcrito, ni la autoría de los hechos investigados. Mantener la causa bloqueada hasta completar ese trabajo solo provocaría, a su juicio, «una dilación innecesaria del procedimiento».

El recurso también subrayaba la diferencia de dimensión entre las dos investigaciones. En Madrid se indagaban posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con ofrecimientos realizados a dos fiscales y con reuniones destinadas a recabar información sobre jueces, magistrados y miembros del Ministerio Público para influir negativamente en sus actuaciones profesionales. Pedraz, en cambio, investiga una presunta estructura más extensa, con ramificaciones políticas, empresariales y policiales.

Las diligencias de la Audiencia Nacional nacieron de la denuncia presentada por Anticorrupción el 9 de diciembre de 2025, sustentada en un primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las pesquisas sitúan a Leire Díez, Javier Pérez Dolset, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso en el núcleo de una supuesta red dedicada a recopilar material contra investigadores y responsables judiciales. Sus conclusiones son todavía tesis policiales sujetas a comprobación judicial.

El enfrentamiento entre los dos juzgados había dejado una situación procesal difícil de sostener. Pedraz avanzaba en registros, declaraciones, análisis de dispositivos y comprobaciones económicas mientras Zamarriego conservaba una parte de los hechos originarios. Con la aceptación de la inhibición, los audios, informes y restantes vestigios de las diligencias madrileñas quedarán bajo la tutela del magistrado de la Audiencia Nacional.

Límites

La concentración de las pesquisas tendrá, no obstante, un límite. En otro escrito, la Fiscalía se ha opuesto a que la causa de Zamarriego se amplíe con la querella de Manos Limpias sobre dos nuevas líneas de actuación atribuidas al grupo.

La primera se refiere a supuestas maniobras para obstruir la investigación instruida en Badajoz de la que deriva el proceso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La segunda apunta a presuntos intentos de acceder a correos personales para desacreditar y cuestionar la actuación judicial de la magistrada Teresa Palacios. La querella se dirige contra Leire Díez, Javier Pérez Dolset y José Luis Sáenz de Tejada por posibles delitos de obstrucción a la Justicia, estafa procesal y revelación de secretos.

La fiscal considera que esos episodios no guardan conexión subjetiva ni objetiva con los hechos investigados en Madrid. Tampoco aprecia que se trate de delitos de la misma naturaleza ni que su acumulación facilite el esclarecimiento de las responsabilidades. Incorporarlos, advierte, podría dilatar la causa debido a su «amplitud y complejidad». Por ello, reclama que se inadmita la querella y que las maniobras relacionadas con Badajoz y Teresa Palacios queden fuera de este procedimiento