José Luis Rodríguez Jiménez: «Lo de Ceuta ha sido una invasión en toda regla, un chantaje, una amenaza»
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El profesor universitario e historiador critica la reacción del Gobierno ante Marruecos, que considera un «Estado enemigo»13 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José Luis Rodríguez Jiménez (Madrid, 1961) es doctor en Geografía e Historia, diplomado en Defensa Nacional por el Ceseden y profesor de Historia Contemporánea e Historia del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Es