El Gobierno Vasco concede la semilibertad al preso de ETA José Juan García González

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, en una imagen de archivo. Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

El Gobierno Vasco ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite salidas de la cárcel, al preso de ETA José Juan García González, han informado este miércoles fuentes del Ejecutivo autonómico.

José Juan García González, conocido como Gogoan y Atutxo, fue condenado en el 2018 por la Audiencia Nacional a 16 años de cárcel por la colocación en el 2003 de un artefacto explosivo en el hotel Los Tamarises, en Getxo (Bizkaia), que al explotar causó importantes daños materiales.

García González fue detenido en julio del 2007 en la localidad francesa de Angulema cuando circulaba en un vehículo con otro miembro de ETA, y en el 2011 fue condenado en ese país a 8 años de cárcel por su pertenencia al aparato logístico de la banda terrorista.

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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha opinado este miércoles en un comunicado que el Gobierno Vasco está usando el 100.2 como «un atajo para flexibilizar el cumplimiento de la condena» de un preso de ETA que permanece clasificado en segundo grado.

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Covite ha precisado que al ser un recluso condenado recientemente, en el 2018, no tiene el requisito de cumplimiento mínimo de condena para poder acceder al tercer grado.

Esta asociación de víctimas considera que esta nueva concesión confirma que la política penitenciaria del Gobierno Vasco «no responde a verdaderos procesos de reinserción, sino a una estrategia sistemática de excarcelación progresiva de los reclusos de la organización terrorista».

«No existe un arrepentimiento real, público y verificable, ni una ruptura inequívoca con el entorno que justificó y legitimó durante décadas los crímenes de ETA. Sin estos requisitos y sin una justificación objetiva que acredite la necesidad de aplicar una medida excepcional, el artículo 100.2 concedido a José Juan García González es injustificado y fraudulento», ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.