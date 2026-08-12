El Gobierno alaba la «lealtad» de Marruecos en plena campaña de Rabat para reclamar Ceuta y Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a la prensa antes de la reunión que ha mantenido con los responsables de Protección Civil. Marcos Villaoslada | EFE

El Gobierno español se deshizo este miércoles en elogios a Marruecos. Lo hizo trece días después de que una avalancha con al menos 72.000 personas entrasen irregularmente en Ceuta; con miles de migrantes todavía en la ciudad; más de 80 muertos en el lado español; y otra convocatoria para este sábado. Y no solo. Fernando Grande-Marlaska presentó a Rabat como un socio «absolutamente fiable» horas después de que el Gobierno de Mohamed VI volviera a reivindicar la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla.

Marlaska aprovechó la presentación del dispositivo de seguridad del eclipse total para encadenar una colección de superlativos. Habló de «lealtad», «confianza», un «trabajo tan importante» y una «cooperación absolutamente extraordinaria». Guante de seda con el régimen de Rabat que contrastaron con sus arremetidas a la oposición por recurrir —dijo— a la «brocha gorda» y a «palabras muy gruesas» al analizar la actuación marroquí durante la crisis.

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El contraste llegó desde Estambul. Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia marroquí, aseguró a Asharq News que la reclamación sobre las ciudades autónomas permanece abierta: «Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión». Rabat, añadió, seguirá una política «paciente» y de largo plazo. «Seguimos reivindicando nuestros territorios y queremos resolver el problema mediante el diálogo», afirmó. Ouahbi rechazó que Marruecos hubiera utilizado la inmigración como instrumento de presión.

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El titular de Interior español pasó rápidamente sobre esas palabras y redujo la declaración del ministro marroquí a una manifestación que «no tiene ningún alcance». Regresó de inmediato a los elogios. Marruecos, insistió, es un socio «absolutamente fiable» frente a la inmigración irregular y el terrorismo, también para la Unión Europea. Atribuyó a esa colaboración la «resolución rápida» de la entrada del 30 de julio y cifró en más del 95% los retornos.

Este panegírico llegó horas después de que el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos difundiera un informe preliminar contra las fuerzas españolas. El CNDH tiene personalidad pública e independencia formal, aunque Mohamed VI nombra a su presidenta, a nueve de sus 27 consejeros y a su cúpula territorial. Con testimonios de retornados, sostiene que existen «acusaciones múltiples y coincidentes de malos tratos y agresiones a manos de las fuerzas públicas españolas» y personas «sometidas al hambre y la sed». Algunos relatos sitúan las supuestas agresiones donde «no graban las cámaras». El organismo afirma haber recopilado vídeos sobre violencia en las zonas de paso y retorno, pero no aporta imágenes de agentes españoles golpeando a los recién llegados.

Preguntado por esas acusaciones, Marlaska defendió que los agentes españoles trabajan «con todo respeto a los derechos humanos» y se remitió a las imágenes del 31 de julio. El respeto a esos derechos, afirmó, constituye una «directriz» para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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Fernando Grande-Marlaska, incluso, aprovechó la amenaza a que la avalancha humana se repita el próximo sábado para continuar pasando la mano sobre el lomo a Marruecos. La convocatoria difundida en Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, X y YouTube fija el 15 de agosto y utiliza mensajes como «Ese día todo cobrará sentido». Un informe interno de la Guardia Civil confirma el llamamiento y lo considera «potencialmente movilizador», sin calcular cuántas personas puede arrastrar. Marlaska aseguró que el Gobierno trabaja «desde el minuto uno», monitoriza las redes, investiga si existe movilización e intercambia información con Rabat. Marruecos, agregó, actúa «de una forma relevante» e «incrementando los medios en la frontera».

El dispositivo de seguridad para ese día ya reúne un mínimo de 2.530 efectivos disponibles. Incluye unos 2.000 militares de la guarnición permanente, con los permisos suspendidos y orden de reincorporarse a las 7.30 horas del jueves; 282 policías de refuerzo, 270 de ellos antidisturbios, y al menos 248 guardias civiles. Estos últimos incluyen 160 agentes de Seguridad Ciudadana, 60 de la ARS y ocho buceadores de los GEAS. En el mar estarán las fragatas Santa María y Navarra, el buque de acción marítima Rayo y un buque logístico sin nombre comunicado. La Guardia Civil suma el patrullero Duque de Ahumada, un helicóptero y drones. El cálculo excluye las dotaciones de los cuatro buques y las plantillas ordinarias de ambos cuerpos.

El ministro lanzó además un mensaje directo a quienes puedan intentar el cruce: «No hay sitio en Ceuta y Melilla para los que entran violentando». Aseguró que no serán trasladados a la Península ni accederán a protección y advirtió de que la ruta «no es un camino de futuro, sino trágico» que terminará con su devolución.

Marlaska, además, prometió retornar «lo más rápido posible» a todas las personas que entraron irregularmente y ordenar la expulsión inmediata de quienes cometan delitos de desórdenes públicos o resistencia a la autoridad. Reivindicó una Ley de Extranjería aplicada con «parámetros humanitarios», aunque «siendo muy rígidos», pero no explicó cómo se ejecutarán las devoluciones pendientes ni detalló plazos, destinos o acuerdos operativos. Tampoco precisó cuántas órdenes de expulsión habían sido dictadas hasta entonces.

La falta de concreción alcanzó a los 1.527 menores ya identificados por el Gobierno, una cifra aún provisional mientras continúa la filiación. Interior se limitó a señalar que «se va a trabajar», con intervención de la Fiscalía como garante de sus derechos, y que «aquellos menores que deban ser retornados, serán retornados». Ouahbi había exigido su regreso con un lenguaje bastante menos diplomático: «No renunciaremos a nuestros hijos». Marlaska no dio plazos, cifras de expedientes abiertos ni un procedimiento acordado con Rabat para llevar esas palabras a la práctica.

El PP apunta a Marruecos como «responsable»

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha apuntado a Marruecos como «responsable» de la crisis que sufre Ceuta, según las cifras oficiales, y ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si va a «ceder» a Rabat, «que no reconoce la soberanía española de la ciudad autónoma», la garantía y seguridad de sus fronteras.

En declaraciones a los medios desde Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Ezcurra ha señalado que desde el PP son «muy conscientes» de que cuando entran «70.000 personas en una frontera de manera ilegal y violenta» y, al día siguiente 50.000 u 60.000 aproximadamente, regresan por donde han venido «significa que hay alguien que está tocando el silbato».

Por tanto, la dirigente del PP ha concluido que, «ya sea por acción u omisión, Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta». «Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero», ha subrayado.

Dicho esto, Ezcurra ha interpelado al Gobierno español por si va a «ceder» a un «país que no reconoce la soberanía española de Ceuta», como es Marruecos, «la garantía de las fronteras y de la seguridad de las fronteras de una ciudad española». «España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera. Esto se tiene que terminar y con un Gobierno del PP aseguro que eso va a acabar», ha garantizado.