Albares dice que todos los migrantes en Ceuta volverán a Marruecos

Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín. Gabriela Sardá Núñez

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, destacó este martes que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos». El jefe de la diplomacia, que se reunió este martes con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, destacó que existe una estrecha colaboración con las autoridades marroquíes, también interesadas en el retorno de los más de 10.000 migrantes —según la última actualización de cifras que ofreció el propio Vivas— que permanecen en la ciudad autónoma. «El Gobierno de la Nación no ha estado a la altura», le reprochó el mandatario autonómico.

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Tanto el líder ceutí como Albares insistieron en la importancia de que las personas que estén planteándose participar en una nueva entrada masiva comprendan que «no van a poder alcanzar ni la Península, ni el continente europeo ni quedarse indefinidamente en Ceuta y Melilla», aseguró ayer el titular de Exteriores. Del mismo modo se pronunció Vivas, que puso el foco en que «todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende; ni papeles ni asilo».

El periodista marroquí especializado en migraciones, Ahmed Biyuzan —reside en Castillejos—, aseguró, según recoge Efe, que las autoridades marroquíes han aumentado la presencia policial en las fronteras con las dos ciudades autónomas españolas. A los migrantes que se aproximan, dice, «los devuelven en autobuses a sus ciudades de origen». La Guardia Civil, según contó Colisa, tiene constancias de que en cuentas marroquíes de redes sociales se plantea este sábado como la fecha para una nueva entrada masiva a la ciudad autónoma caballa.

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El sistema de acogida de menores migrantes no acompañados cuenta con más de 1.300 niños y adolescentes filiados. Sin embargo, la oenegé Save the Children —especializada en derechos de la infancia— denunció que un millar de menores permanecen en las calles de la ciudad. «Estamos viendo a niños y niñas de 7 años que duermen en la calle, sin ninguna supervisión, que tienen miedo y están abandonados a su suerte», destacó la especialista en migraciones de la organización, Jennifer Zuppiroli. Por su parte, la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí emitió un comunicado en el que criticaba que, pese a que «existen familias localizadas y dispuestas a hacerse cargo de sus hijos, los procedimientos de reencuentro familiar» se prologan en el tiempo durante meses e incluso años.

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con la Delegación del Gobierno de Ceuta, emprenderán acciones para que los migrantes que permanecen en la ciudad sean conscientes del considerable riesgo para la salud ocular que entraña observar sin protección el eclipse de hoy. Será la Cruz Roja, durante el reparto de kits de comida, la encargada de hacerles saber a estas personas estas recomendaciones.