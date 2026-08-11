La UCO desmantela una red que captaba para prostituirlas a menores inmigrantes tuteladas por el Gobierno canario

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Un agente de la UCO, en una foto de archivo
Un agente de la UCO, en una foto de archivo M.MORALEJO

Cinco personas han sido detenidas por captar a chicas de un centro de Gran Canaria y sacarlas de las islas con documentación falsa

11 ago 2026 . Actualizado a las 13:42 h.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado en Gran Canaria una red dedicada a captar a menores inmigrantes tuteladas por el Gobierno canario, facilitarles documentación falsa para que pudieran abandonar las islas

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