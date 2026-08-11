La UCO desmantela una red que captaba para prostituirlas a menores inmigrantes tuteladas por el Gobierno canario
MADRID / COLPISA
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Cinco personas han sido detenidas por captar a chicas de un centro de Gran Canaria y sacarlas de las islas con documentación falsa11 ago 2026 . Actualizado a las 13:42 h.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado en Gran Canaria una red dedicada a captar a menores inmigrantes tuteladas por el Gobierno canario, facilitarles documentación falsa para que pudieran abandonar las islas