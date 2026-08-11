Miles de migrantes que acampan en Ceuta siguen en una playa esperando medidas

Numerosas personas permanecen en la playa del Trampolín mientras se resuelve su situación. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

La sobresaturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ante la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma está provocando que más de 1.500 personas permanezcan en la playa del Trampolín