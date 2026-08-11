Miles de migrantes que acampan en Ceuta siguen en una playa esperando medidas
REDACCIÓN / LA VOZ
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«No hemos venido a ensuciar ni a molestar», destacó uno de los 150 sudaneses que asumieron parte de la responsabilidad de las labores de limpieza11 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La sobresaturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ante la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma está provocando que más de 1.500 personas permanezcan en la playa del Trampolín