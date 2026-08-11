Miles de migrantes que acampan en Ceuta siguen en una playa esperando medidas

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Numerosas personas permanecen en la playa del Trampolín mientras se resuelve su situación.
Numerosas personas permanecen en la playa del Trampolín mientras se resuelve su situación. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

«No hemos venido a ensuciar ni a molestar», destacó uno de los 150 sudaneses que asumieron parte de la responsabilidad de las labores de limpieza

11 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La sobresaturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ante la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma está provocando que más de 1.500 personas permanezcan en la playa del Trampolín

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