Feijoo promete moción de censura en 48 horas si PNV y Junts tienen un gesto de «dignidad»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, durante un acto el pasado viernes. LAURA LEIRAS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se ha comprometido a presentar una moción de censura en 48 horas si se produce «algún arrebato de dignidad» entre los socios del Gobierno. Así lo asegura en una entrevista en Okdiario, en la que recuerda que su moción de censura sería instrumental —para convocar elecciones— y en la también afirma que si necesita a Vox para gobernar lo hará «con luz y taquígrafos» y no mediante «un pacto encapuchado» como el que atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Bildu.

Feijoo, que descarta por ahora presentar una moción de censura porque no cuenta con los votos para que prospere, advierte a los partidos políticos que apoyan al Gobierno de que van a pagar muy caro su «complicidad» con Sánchez en las urnas.

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El dirigente popular acusa a las formaciones que sostienen al Ejecutivo de ser «cómplices de la mayor corrupción» que atribuye a un Gobierno y confirma que el PP mantiene contactos con el PNV y con Junts, aunque más con este último porque «son los únicos que se atreven a votar en contra de Sánchez», apostilla.

Y en pleno debate sobre el reparto de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta, Feijoo pregunta si el Gobierno se va a atrever a incluir al País Vasco y Cataluña en ese reparto, después de que ambas comunidades rechazaran esa posibilidad.

Asimismo, advierte a Junts y PNV de que mantener la dignidad política es «incompatible» con sostener a Sánchez en la Moncloa.