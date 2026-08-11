El expresidente del Supremo húngaro András Baka jura el cargo como nuevo nuevo presidente del país

El presidente electo de Hungría y expresidente del Tribunal Supremo, András Baka. BOGLARKA BODNAR | EFE

El expresidente del Tribunal Supremo de Hungría András Baka ha jurado el cargo este martes como nuevo presidente del país tras conseguir el respaldo del Parlamento, poniendo fin así a la transición iniciada por el primer ministro, Peter Magyar, para acabar con la influencia de su predecesor, Viktor Orbán, en las instituciones del Estado. Con 140 votos a favor y seis en contra, el Parlamento ha elegido a Baka como sustituto de Tamas Sulyok, contra quien Magyar había emprendido una cruzada por su cercanía con el anterior Ejecutivo, liderado por Orbán, según ha recogido «Magyar Hirlap».

Durante su primer discurso ante el Parlamento, Baka ha defendido la independencia de su cargo, argumentando que en los últimos años el partido gubernamental, en alusión a Fidesz, «logró hacerse con el control del Estado y de sus instituciones».

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«El Estado no cumplía ni siquiera con una de las exigencias mínimas de un Estado de derecho democrático. No garantizaba una verdadera separación de poderes ni el sistema de pesos y contrapesos. Es nuestra responsabilidad evitar que esto vuelva a ocurrir», ha expresado ante los diputados.

Así, ha indicado que el presidente «no puede considerarse a sí mismo como un brazo ejecutor del Gobierno». «Tampoco puede permanecer indiferente cuando están en juego cuestiones fundamentales del funcionamiento constitucional», ha dicho, agregando que su tarea más importante será «expresar la unidad de la nación» en un momento de importantes divisiones dentro de la sociedad húngara.

Por otro lado, el nuevo presidente ha defendido que el lugar de Hungría «está en Europa». «No es una decisión coyuntural del Gobierno actual, sino una consecuencia de nuestra historia, nuestra cultura y nuestros intereses», ha argüido.

Tisza, el partido de Magyar —que controla 141 de los 199 escaños del Parlamento— anunció la candidatura de Baka durante el fin de semana después de que Sulyok firmase el mes pasado una enmienda constitucional que ponía fin a su Presidencia.

Baka ejerció de presidente del Supremo desde el 2009 hasta el 2011, cuando, según determinó tres años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue destituido por criticar al Gobierno de Orbán. El jurista también ejerció como magistrado en la corte europea desde 1991 al 2008.

El expresidente del Supremo no era la primera opción del primer ministro, que había elegido en un primer momento a la histórica ajedrecista Judit Polgárp para ocupar el cargo, si bien ella rechazó la propuesta. «No me siento con la suficiente fortaleza para asumir la responsabilidad histórica de unir a una nación dividida, por lo que no puedo aceptar la invitación», indicó.