Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Marbella

Vehículo de la Policía Nacional en Málaga, en una foto de archivo POLICÍA NACIONAL MÁLAGA | EUROPAPRESS

Nueva muerte violenta en la provincia de Málaga. Una mujer ha sido localizada sin vida este lunes en un domicilio de la localidad marbellí de San Pedro Alcántara con heridas de arma blanca. El hallazgo se produjo sobre las 16.15 horas, cuando los servicios de Emergencias 112 Andalucía recibieron una llamada de alerta en la que se solicitaba asistencia urgente para una mujer agredida en una vivienda. La pareja de la víctima, un hombre de 59 años, confesó a un vecino el crimen y fue detenido por la Policía Nacional en Marbella (Málaga).

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y los servicios sanitarios. La víctima, una mujer de 36 años, presentaba al menos una grave lesión en la zona del tórax, compatible con un apuñalamiento. Pese a la rápida intervención de los servicios de urgencia, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Fuentes policiales han señalado a Efe que, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, la Policía tramita las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia de género como apuntaron inicialmente.

Cabe recordar que Málaga ha vivido un mes de julio especialmente trágico en el marco de la violencia machista. El pasado viernes, el Ministerio de Igualdad confirmó el asesinato de Melinda, una mujer de nacionalidad húngara de 45 años, en la localidad malagueña de Benahavís como un caso de violencia de género después de que su expareja fuera detenido por la Guardia Civil. La víctima fue hallada sin vida en su casa con dos cortes profundos en el cuello y prendas de la ropa que vestía desgarrada.

Con esta última confirmación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 en Málaga asciende a seis, a las que hay que sumar la muerte de la hija de una de ellas en el mismo escenario; mientras que, a nivel estatal, el dato alcanza ya las 36 víctimas.

Solo en julio, el mes más trágico de este año con diferencia, cinco mujeres aparecieron sin vida y con signos de violencia en la provincia, tres de ellas con apenas 24 horas de diferencia. El último caso fue el de Melinda y, aunque inicialmente el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, descartó que se tratase de un asunto vinculado a violencia de género, la investigación de la Guardia Civil finalmente ha confirmado este extremo.