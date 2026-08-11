Cerca de 30.000 hectáreas arrasadas en los incendios de Huelva y Huesca, todavía activos

Miembros de la Cruz Roja atienden a vecinos desalojados por el incendio de Niebla Clara Carrasco | EUROPA PRESS

Las altas temperaturas, con cuatro olas de calor en algo menos de dos meses, la falta de precipitaciones y los fuertes vientos están convirtiendo este verano en uno de los peores en cuanto a incendios forestales se refiere. Con las alertas activadas en numerosas comunidades, dos preocupan especialmente por su virulencia. El declarado el pasado jueves, en el término municipal de Niebla (Huelva) ya supero ya las 25.000 hectáreas afectadas. Ayer se abrió una «ventana de oportunidad», en palabras del consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, después de que el viento cambiase de dirección y tras el arduo trabajo realizado la noche del lunes. El consejero reconoció el esfuerzo de las más de 600 personas que participan en el dispositivo. Sanz advirtió también del «severo agotamiento» que acumulan los profesionales después de varias jornadas de lucha ininterrumpida contra el fuego, agravado por las temperaturas extremas, el peso de los equipos de protección y la complicada orografía del terreno. En el operativo participan efectivos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, bomberos, agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil, Policía Adscrita, policías locales, Protección Civil, 061 y Cruz Roja, entre otros.

La situación de la población permanece bajo vigilancia y se mantienen las medidas de evacuación preventiva. Un total de 681 personas continúan desalojadas de distintos núcleos situados en las provincias de Huelva y de Sevilla. «Todavía quedan varios días de intenso trabajo metro a metro» reconoció el consejero andaluz.

Peor evolución

El incendio forestal, declarado este lunes en La Peña de Riglos, en la Comarca de la Hoya de Huesca, ya afectó a una superficie de 4.000 hectáreas. Tiene peor evolución que el de Huelva. Se procedió al desalojo de ocho pueblos y unas 400 personas han tenido que ser realojadas fuera de sus casas.

«El incendio por la zona orográfica en la que se encuentra tiene un gran potencial y además concurren todas las circunstancias que hemos tenido este verano, un invierno y una primavera muy buena, seguida de un tiempo excepcionalmente seco», reconocía ayer el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho. El Ministerio de Defensa desplegó en la zona cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con 220 efectivos, doce autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer, que refuerzan a los medios dispuestos de la Junta de Aragón.