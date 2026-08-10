Vota y opina: ¿Deben ser solidarias las comunidades con Ceuta y facilitar el reparto de menores migrantes?
REDACCIÓN
ESPAÑA
Son más de mil los menores no acompañados en la ciudad autónoma10 ago 2026 . Actualizado a las 17:24 h.
El Gobierno cuantifica en 1.342 los menores migrantes no acompañados que participaron en la entrada masiva a Ceuta y siguen en la ciudad. El Ministerio de Juventud busca agilizar los mecanismos de acogida para, de este modo, avanzar en sus derivaciones a las comunidades autónomas. En Galicia, Madrid y La Rioja, el PP podrá afrontar el reparto sin sin los peajes de Vox, solo teniendo en cuenta cuestiones logísticas y el estado de la red de acogida, pero en otras comunidades habrá una fuerte presión política (y no solo de los de Abascal, sino también de Junts o el PNV) que puede frenar la solidaridad con la ciudad autónoma y dificultar que se cumpla la ley.
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