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Vota y opina: ¿Deben ser solidarias las comunidades con Ceuta y facilitar el reparto de menores migrantes?

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Decenas de menores migrantes no acompañados en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.
Decenas de menores migrantes no acompañados en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Reduan | EFE

Son más de mil los menores no acompañados en la ciudad autónoma

10 ago 2026 . Actualizado a las 17:24 h.

El Gobierno cuantifica en 1.342 los menores migrantes no acompañados que participaron en la entrada masiva a Ceuta y siguen en la ciudad. El Ministerio de Juventud busca agilizar los mecanismos de acogida para, de este modo, avanzar en sus derivaciones a las comunidades autónomas. En Galicia, Madrid y La Rioja, el PP podrá afrontar el reparto sin sin los peajes de Vox, solo teniendo en cuenta cuestiones logísticas y el estado de la red de acogida, pero en otras comunidades habrá una fuerte presión política (y no solo de los de Abascal, sino también de Junts o el PNV) que puede frenar la solidaridad con la ciudad autónoma y dificultar que se cumpla la ley.

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