Torres eleva a 80.000 los migrantes llegados a Ceuta en la entrada masiva del 30 de julio

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

En su comparecencia de este lunes en Ceuta, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha fijado en 80.000 el número de migrantes que en «la emergencia tremenda» del pasado 30 de julio entraron de forma masiva en la ciudad autónoma. De esta forma, las palabras del ministro elevan la cifra oficial en 8.000, con respecto a la última información proveída por el Ministerio de Interior.

Aunque Torres ha aclarado que «en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron», en su intervención ha confesado que, de no haberse producido el retorno de muchos de los extranjeros, «estaríamos en una situación de colapso total».

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La situación en Ceuta sigue sin estar resuelta, aún con la presencia de menores no acompañados en la ciudad autónoma, y en referencia al estado actual del territorio, el ministro ha prometido a los ceutíes «seguir trabajando como lo estamos haciendo» con el fin de recuperar «la normalidad en las calles».

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Visita de autoridades

Con su visita de este lunes, Torres se suma a autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los que habrá que añadir, tal y como ha anunciado en su comparecencia, los desplazamientos a Ceuta del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que lo hará «posteriormente» y otros representantes del Gobierno cuya llegada a la ciudad autónoma se espera «en los próximos días».