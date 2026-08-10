El conflictivo papel de Marruecos con Ceuta agranda la brecha entre la Moncloa y el PP

Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín de Ceuta. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

Para el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo sucedido los días 30 y 31 de julio «no es una crisis migratoria al uso». «Es un episodio a través del que se ha puesto en jaque nuestra integridad. [...] Nuestra seguridad está en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía», señaló el veterano mandatario del PP este jueves en una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos de Interior de la Eurocámara. Un análisis que comparten en la dirección nacional de su partido, cuyos dirigentes llevan días asegurando que la avalancha que provocó la entrada irregular de al menos 72.000 personas a la ciudad autónoma responde a una estrategia de «guerra híbrida» y «ocupación premeditada» impulsada por el reino alauí mediante la instrumentalización de la presión migratoria frente a los intentos del Ejecutivo de ceñirla exclusivamente a una crisis humanitaria.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que lo acontecido en Ceuta es una violación de la integridad territorial de España ha evitado apuntar a Marruecos señalando directamente a las mafias del tráfico de personas que hicieron, como explicó el propio presidente durante su visita a la ciudad, una «lectura interesada» de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones en caliente de quienes llegan por mar. Los populares no niegan que la sentencia del alto tribunal del 16 de julio pudiese actuar como detonante pero ponen el foco en cómo decenas de miles de personas alcanzaron una de las fronteras más vigiladas del Magreb sin que un Estado con potentes servicios policiales y de inteligencia pudiera impedirlo.

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Las imágenes captadas durante esos días muestran la pasividad marroquí y la secuencia recuerda, al menos en su mecánica, a 2021. Aquel ingreso masivo —de casi 10.000 personas— en apenas 48 horas se produjo en un contexto de tensión diplomática por la acogida de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, para ser atendido de coronavirus en un hospital de Logroño. Aunque en el 2026, el contexto inmediato es distinto, presenta elementos que también pueden resultar incómodos para Rabat como el reciente viaje de Sánchez a Argel o la proposición para conceder la nacionalidad a saharauis nacidos bajo administración española, que aún está pendiente de su aprobación en el Congreso.

El Gobierno ha preferido hasta ahora medir sus palabras y extremar la cautela para proteger la siempre complicada relación bilateral hispano-marroquí, un eje prioritario de la política exterior de Sánchez. El PP ha evitado también la confrontación directa con el reino de Mohamed VI y se ha limitado a cargar contra el Ejecutivo central por su pasividad y «lamentable» gestión de la crisis. «Nosotros tenemos que hacer oposición al Gobierno», justifican en la cúpula para eludir el choque con Rabat.

La crisis ha agrandado aún más si cabe la distancia entre Moncloa y Génova, que ha utilizado su ariete del Senado para trata de poner contra las cuerdas al Ejecutivo solicitando la comparecencia para esta misma semana en las respectivas comisiones de los ministros directamente implicados en la crisis de Ceuta. El PP quiere que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles aclaren qué información manejaron Interior y el Centro Nacional de Inteligencia antes de la entrada masiva.