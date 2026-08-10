Nuevas pruebas implican a Txapote y Ainhoa Múgica en el asesinato del exfiscal jefe de Andalucía Luis Portero

El exdirigente de ETA Txapote, en una imagen de archivo. Paco Campos | Efe

Un informe de la Guardia Civil encargado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atribuye la responsabilidad del asesinato de Luis Portero el 9 de octubre del 2000 en Granada a los dirigentes de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, Ainhoa Múgica Goñi y Juan Antonio Olarra Guridi, «al haber facilitado los medios necesarios a los autores materiales del atentado para la materialización del mismo».

Por el asesinato del que fuera fiscal jefe de Andalucía fueron condenados a 54 años de prisión Harriet Iragi, autor material de los disparos que acabaron con su vida, y su compañero del comando Erraia Igor Solana. En el 2008 la Audiencia Nacional reabrió el caso y condenó a Olarra a 30 años de cárcel y a indemnizar a la familia de Portero con 900.000 euros por ordenar el asesinato y facilitar al comando información sobre la víctima y medios para asesinarlo.

Leer más: La fiscal pide 30 años de cárcel a cinco exjefes de ETA por el crimen de Gregorio Ordóñez

Desde entonces, la familia Portero y la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, luchan por que esa responsabilidad se amplíe a los otros dos terroristas que en aquellos años formaban parte del núcleo directivo del aparato militar de ETA, Otsagi.

En el 2019 el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción 2 de la Audiencia Nacional, reabrió el caso, pero volvió a cerrarlo en el 2021 por falta de pruebas, hasta que en el 2024 una querella de Daniel Portero apuntando a Txapote como la persona que dio la orden directa del atentado logró una nueva reapertura del caso, impulsado por la declaración de dos exetarras arrepentidos como testigos protegidos en el marco de la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los antiguos terroristas declararon que los integrantes de los comandos tenían autonomía para atentar contra miembros de las fuerzas de seguridad, pero no contra cargos públicos, políticos, jueces o fiscales; para ello, requerían la orden expresa de la dirección de la banda.

Nuevas diligencias

Hace justo un año, la Sala de lo Penal ordenó nuevas diligencias a petición de la familia sobre dos asuntos concretos: la autoría de las notas manuscritas incautadas a Iragi y Solana cuando fueron detenidos en Sevilla, tras asesinar al médico Antonio Muñoz Cariñanos. y la trazabilidad de los explosivos, armas, municipios y placas de matrícula utilizados para cometer el atentado.

El informe de la Unidad Central Especial 1 de la Jefatura de Información, fechado el pasado 23 de julio, amplía uno anterior del pasado mes de febrero, a petición del tribunal. Ambos analizan el material incautado en el 2002 por la Policía Francesa en dos viviendas utilizadas por el aparato de cursillos de ETA y por los miembros de Otsagi en las localidades de Serres-Castet y Castres, que vendría a «reforzar el papel desempeñado» por estos últimos en los atentados cometidos por los comandos Erraia y Buruhauste, que asesinó al teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero del 2000 en Madrid.

Un informe caligráfico de 90 páginas

El análisis caligráfico realizado en 1998 sobre la nota manuscrita titulada «BURUH», encontrada en la vivienda de Serres-Castet, de más de 90 páginas, atribuye su autoría a Ainhoa Múgica. El documento es un inventario de armas, explosivos —200 kilos—, munición, detonadores y elementos electrónicos necesarios para la fabricación de artefactos entregados al comando Buruhauste.

El informe de la Guardia Civil subraya que la dinamita Titadin 30 hallada en el piso franco del comando Buruhauste es del mismo tipo que la hallada en el piso de la calle Marbella de Sevilla del comando Erraia que asesinó a Portero y la que usaron para volar el coche en el que huyeron tras disparar contra el fiscal.

En el piso de Castres se encontraron, además de ADN de Olarra Guridi, armas, munición y temporizadores de la misma marca que las intervenidas a Harriet Iragi e Igor Solana en su detención. También placas de matrícula robadas en Eibar en 1998 y entregadas a Txapote idénticas a la que los terroristas del Erraia colocaron en el vehículo empleado en el atentado de Granada.

Jefatura colegiada

«Los elementos indiciarios que han sido expuestos con anterioridad pondrían de manifiesto que las funciones de facilitación del material terrorista a los comandos armados de ellos dependientes, necesarios para la materialización de su actividad terroristas, eran ejercidas de forma colegiada por los tres integrantes de la estructura Otsagi, Juan Antonio Olarra Guridi, condenado por el atentado contra el señor Portero Garcia, Javier Garcia Gaztelu y Ainhoa Múgica Goñi», por lo que los tres «habrían tenido responsabilidad en las acciones terroristas cometidas por los comandos Buruhauste y Erraia de ETA, entre ellas el asesinato del señor Portero García», concluye el informe de la Guardia Civil.