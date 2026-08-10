Los informes migratorios de EE.UU. contradicen a Trump sobre Marruecos: «No cumple plenamente los estándares»

Donald Trump, tras aterrizar en el aeropuerto de Las Vegas Evelyn Hockstein | REUTERS

La posición de Estados Unidos sobre Marruecos ha experimentado en los últimos días un giro llamativo. Mientras en plena crisis de Ceuta la Casa Blanca y el Departamento de Estado se han apresurado a presentar a Rabat como uno de sus aliados más sólidos en el norte de África y destacan su cooperación en materia de seguridad, lucha antiterrorista, inmigración y normalización de relaciones con Israel, otros informes estadounidenses dibujan una realidad mucho menos complaciente. Documentos elaborados por la propia diplomacia estadounidense y testimonios presentados ante el Capitolio describen un país con graves carencias en la lucha contra la trata de personas y llegan incluso a señalar a Marruecos como ejemplo de utilización de la inmigración para modificar la política exterior de España.

El contraste se ha hecho especialmente evidente durante la actual crisis migratoria en España. Mientras la Administración Trump ha responsabilizado públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación y ha evitado atribuir responsabilidades a Rabat, el propio Departamento de Estado advertía hace apenas unas semanas de los riesgos a que se enfrentan los inmigrantes precisamente durante su paso por Marruecos.

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El Informe sobre la Trata de Personas del 2025, el más reciente, comienza con una conclusión poco habitual respecto de un aliado estratégico: «El Gobierno de Marruecos no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata». Aunque reconoce algunos avances, añade inmediatamente que Rabat «no cumplió los estándares mínimos en varias áreas clave». Ese informe fue elaborado por el equipo de Joe Biden antes de la entrada en la presidencia de Trump en el 2025.

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Las deficiencias que enumera son concretas. El Departamento de Estado sostiene que las autoridades marroquíes aplican de forma desigual los protocolos para identificar a las víctimas de trata, que las derivan de manera irregular a refugios y servicios de asistencia y que esa falta de coordinación provoca incluso la infrautilización de los centros especializados creados para atenderlas.

Rutas migratoria

También reprocha a Rabat que no proteja adecuadamente a los inmigrantes más expuestos. «Debido a una detección inadecuada e irregular entre poblaciones vulnerables, como los migrantes, el Gobierno no adoptó medidas eficaces para evitar que posibles víctimas fueran penalizadas indebidamente por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación», concluye el informe.

El informe dedica un apartado específico a las rutas migratorias que afectan directamente a España. Afirma que «los migrantes extranjeros, documentados e indocumentados, especialmente mujeres y niños, son muy vulnerables al trabajo forzoso y a la explotación sexual en Marruecos y durante su tránsito por Marruecos para llegar a Europa».

A continuación incluye una referencia expresa a los territorios españoles más expuestos a estas rutas: «Los migrantes indocumentados subsaharianos y marroquíes que cruzan clandestinamente desde Marruecos hacia los enclaves españoles de Melilla y Ceuta o hacia las islas Canarias, y posteriormente hacia el resto de Europa, corren riesgo de ser víctimas de trata en Marruecos y en Europa».

La propia diplomacia estadounidense vincula parte de esa vulnerabilidad con decisiones adoptadas por Marruecos. El documento recuerda que «en el 2022, el Gobierno endureció las restricciones fronterizas con Europa», una medida que, según los observadores citados por el informe, incrementó la vulnerabilidad de los emigrantes indocumentados que quedaron atrapados en territorio marroquí y no podían regresar a sus países.

El informe también describe un sistema de protección insuficiente

El informe también describe un sistema de protección insuficiente. Marruecos identificó en el 2024 a 452 posibles víctimas de trata, pero solo 229 fueron reconocidas formalmente como tales. Únicamente 34 recibieron alojamiento en un refugio gestionado por una organización no gubernamental con apoyo público e internacional. El Departamento de Estado señala que los funcionarios consultados para realizar el informe desconocían en numerosos casos los procedimientos de identificación y rara vez lograban detectar de forma preventiva a las víctimas.

Las advertencias sobre Marruecos no terminan ahí. El 10 de febrero de este año, la Subcomisión para Europa de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, celebró una audiencia dedicada íntegramente a la denominada «inmigración masiva utilizada como arma», es decir, el uso estratégico de los movimientos migratorios para obtener ventajas políticas o geopolíticas.

Entre los comparecientes figuraba Matt Boyse, diplomático estadounidense durante treinta y cinco años y que actualmente es investigador del instituto Hudson. En su declaración, incorporada al expediente de la audiencia, dedicó un apartado específico a la relación entre Marruecos y España. Su conclusión fue directa: «Marruecos ha estado utilizando a los migrantes para cambiar la política española, y lo ha conseguido».

Crisis de 2021

Boyse situó como punto de inflexión l a crisis de Ceuta de mayo del 2021. Según su testimonio, «los cambios más drásticos se produjeron después de que Marruecos empujara en el 2021 a entre 8.000 y 10.000 personas hacia los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en apenas dos días, después de que España ofreciera tratamiento hospitalario a un dirigente rebelde del Sahara Occidental».

El antiguo diplomático se refería a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que fue atendido en España. Boyse establece una relación directa entre aquella crisis migratoria y el posterior cambio de posición del Gobierno español sobre el Sahara Occidental. «Desde entonces», señala su declaración, «España abandonó casi cincuenta años de neutralidad sobre el conflicto del Sahara Occidental y el presidente Sánchez respaldó el plan de autonomía presentado por Marruecos en el 2007 como la propuesta más seria, realista y creíble». El efecto de esa presión resulta, para el ponente, claro.

El compareciente no presentó el caso español como un episodio aislado en Europa. Lo incluyó dentro de una relación de casos en los que distintos estados utilizan los flujos migratorios para imponer costes, presionar a otros gobiernos y obtener cambios políticos. En la misma declaración analizó actuaciones atribuidas a Rusia, Bielorrusia y Turquía.

Boyse describió a los inmigrantes como una especie de «termómetro» que determinados gobiernos pueden subir o bajar en función de sus intereses. Según su análisis, estos flujos permiten «presionar a los Estados miembros de la OTAN cuando y como se desee», enviar mensajes políticos, imponer costes y conseguir modificaciones de política exterior.

A la luz de estos informes, mientras la Administración Trump insiste en presentar a Marruecos como un socio fiable en materia migratoria y centra sus críticas en el Gobierno español, sus propios informes y los testimonios incorporados al registro oficial del legislativo describen un panorama en el que Rabat aparece asociado tanto a graves deficiencias en la protección de los inmigrantes como a un precedente explícito de utilización de los flujos migratorios para obtener concesiones claras y directas de España.