Dos encuestas agravan la caída del PSOE tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside una reunión de coordinación, por videoconferencia, sobre la situación actual en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la Residencia Real de la Mareta. Pool Moncloa | EUROPAPRESS

Las encuestas de NC Report y SocioMétrica publicadas este lunes y cuyo trabajo de campo se realizó la semana pasada tras la avalancha migratoria en Ceuta, reflejan que en caso de que se celebraran elecciones generales en estos momentos, el PP volvería a ganar y el PSOE caería en apoyos respecto a las elecciones del 23 de julio del 2023. NC Report señala que el Partido Popular terminaría con entre 145 y 147 escaños (33,4 % de los votos) y el PSOE caería hasta una horquilla de entre 101 y 103 escaños (25,2 %). SocioMétrica refleja en sus resultados 149 escaños para los populares (33,8 %) y coincide en los del PSOE con 103 (26 %). Esto supondría un cambio notable respecto a las elecciones del 23J, donde los de Pedro Sánchez por sí solos lograron 121 escaños (31,7 %) y los de Feijoo 137 (33,1 %).

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La crisis de Ceuta, que supuso la entrada de manera irregular de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma, es señalada como uno de los motivos de la caída socialista en las urnas. Según SocioMétrica, la coalición actual, que logró la investidura en el 2023 con 179 votos a favor en el Congreso, quedaría reducida a 142 por la caída de Sumar y el retroceso del PSOE. Dicha encuesta manifiesta que la coalición magenta representaría el mayor desplome del Gobierno actual, pasando de 31 actas a 7. NC Report cifra la caída de los de Yolanda Díaz en entre 21 y 23 escaños menos.

Entre los que más crecerían, Vox alcanzaría los 57 diputados según SocioMétrica, 24 más que en la última cita electoral; según NC Report entre 61 y 63, lo que podrían significar 30 más. La posible coalición PP-Vox supondría una amplia mayoría absoluta de 207 asientos en el Congreso.