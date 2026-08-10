Diez detenidos por agredir a dos policías cuando iban a arrestar a un delincuente en Ciudad Real

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional LAURA LEIRAS

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a diez personas por su presunta participación en las agresiones a dos agentes que trataban de identificar y detener a un delincuente sobre el que pesaban varias órdenes judiciales de detención e ingreso en prisión. Los hechos se produjeron en el barrio de La Pradera de Alcázar de San Juan cuando los agentes procedieron a identificar al reclamado, que ofreció una resistencia «activa y violenta» y pidió ayuda a varias personas que se encontraban en la zona, ha informado este lunes la Policía Nacional en nota de prensa.

Estas personas se abalanzaron conjuntamente sobre los policías «con extrema violencia» y los agredieron de forma reiterada, lo que provocó una alteración del orden público que impidió finalmente la detención del individuo, que logró huir del lugar.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional estableció un amplio dispositivo de seguridad con unidades procedentes de distintos puntos de la provincia y el apoyo de la Policía Local. El operativo permitió establecer un cierre en las inmediaciones del lugar del altercado, atender a los agentes lesionados y restablecer el orden público, además de detener a cuatro de las personas identificadas el pasado 28 de julio.

El dispositivo se mantuvo activo durante los días posteriores, mientras el Grupo Operativo Local de la Policía Nacional de Alcázar de San Juan desarrollaba una investigación para identificar al resto de participantes.

Las pesquisas permitieron identificar a otras seis personas, que fueron detenidas por su presunta participación en los ataques a los agentes, con lo que el número total de arrestados asciende a diez, a los que se les imputan los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y encubrimiento.

Los dos agentes agredidos permanecen de baja médica como consecuencia de las lesiones sufridas durante los altercados.