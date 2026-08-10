Detenidos una hija del matrimonio asesinado en Tauste y su pareja como presuntos autores del homicidio

El exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), Javier Sánchez, hallado muerto junto a su mujer en Tauste, Zaragoza. Javier Cebollada | EFE

La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos personas como presuntas autoras del doble homicidio ocurrido en Tauste (Zaragoza). Se trata de una de las hijas del matrimonio fallecido y de su actual pareja. La noche del sábado 8 de agosto fueron localizados, en el interior de un domicilio ubicado en Tauste, los cuerpos sin vida de dos personas, hombre y mujer, que presentaban signos de violencia: el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su esposa, Ester Latorre. Ambos tenían una gran vinculación con este sindicato agrario.

Desde ese momento, la Benemérita ha llevado a cabo una investigación y, como resultado de la misma, se ha detenido durante el día de hoy a una de las hijas del matrimonio fallecido y a su actual pareja, un varón de origen colombiano, como presuntos autores del doble homicidio.

Leer más: Hallados muertos con signos de violencia el exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y su mujer

La Guardia Civil continúa con la investigación tendente a la reconstrucción de los hechos, para ello focalizan su labor en la inspección ocular del domicilio donde fue hallado el matrimonio y en recabar los indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.