Denuncian una agresión homófoba a cinco jóvenes de 14 años en las fiestas de Benialí, Alicante

Vecinos de la Vall de Gallinera protestan contra un ataque homófobo en las fiestas de Benialí. AJUNTAMEN VALL DE GALLINERA | EUROPAPRESS

Cinco jóvenes de 14 años denunciaron este fin de semana haber sufrido una agresión por parte de tres jóvenes de entre 16 y 17 años en las fiestas de Benialí. Según la denuncia, los presuntos agresores profirieron insultos homófobos contra las menores, entre ellos «maricona» y «bollera», además de otros gritos de carácter político. Como consecuencia de la agresión, una de las chicas sufrió un ojo morado y varias heridas en las rodillas. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.

La Vall de Gallinera, del que forma parte Benialí, ha mostró su rechazo a una agresión ocurrida durante las fiestas de Benialí y reivindicó unas celebraciones en las que todas las personas puedan disfrutar «con libertad, seguridad y respeto».

El consistorio recuerda que las fiestas deben ser «espacios de encuentro, convivencia y celebración» y subraya que «no hay lugar para el odio, la discriminación ni ningún tipo de agresión por razón de orientación sexual o identidad de género».