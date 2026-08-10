Defensa ordena cancelar los permisos a los militares en Ceuta a partir del 13 de agosto

Militares españoles en Ceuta CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

La Comandancia General de Ceuta ha ordenado la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma desde el próximo jueves, 13 de agosto, y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales, según han confirmado a Efe fuentes de Defensa. La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General de Ceuta y a la que ha tenido acceso Efe, establece que estos casos excepcionales tendrán que estar «debidamente justificados y autorizados» por el jefe de la unidad correspondiente, que podrá conceder una autorización para continuar con el permiso.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha explicado en declaraciones a Efe que esta orden implica que todos los efectivos que estaban disfrutando de sus vacaciones en la península o en otro país tienen que volver, mientras que los «casos excepcionales» quedan a criterio del jefe de la unidad.

Leer más: El conflictivo papel de Marruecos con Ceuta agranda la brecha entre la Moncloa y el PP

Desde la ATME relacionan esta orden con «la grave situación» vivida en la ciudad autónoma tras la entrada masiva la semana pasada de 72.000 personas desde Marruecos y ante una posible nueva entrada multitudinaria el próximo sábado, día 15, para la que se han detectado llamamientos a través de redes sociales. Según la asociación, hay miles de efectivos destinados en Ceuta ya que se trata de una ciudad «muy militarizada», repartidos en diferentes unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el regimiento de Caballería Montesa 3 o el regimiento de Ingenieros.

Leer más: Vota y opina: ¿Deben ser solidarias las comunidades con Ceuta y facilitar el reparto de menores migrantes?

Gómez ha defendido que la asociación entiende esta decisión desde la «responsabilidad» de su trabajo pero piden pensar en «el día de después» y se pregunta si el Ministerio de Defensa va a compensar a los militares afectados por los gastos de transporte o alojamiento perdidos por tener que interrumpir sus vacaciones. «Tenemos compañeros sudamericanos que están en las Fuerzas Armadas y llevan ahorrando durante todo el año para pagarse un billete e irse con su familia 10, 15 días... ¿Qué ocurre con ellos?», ha lamentado el presidente de la asociación, que espera que haya cierta flexibilidad y se aplique la excepcionalidad para este tipo de casos. Sobre el estado de los miles de efectivos que prestan servicio estos días en Ceuta, el presidente de ATME ha señalado que están «muy preocupados» porque aún hay miles de inmigrantes que permanecen en la ciudad en situación de calle.

Leer más: Vivas estima que todavía hay entre 8.000 y 11.000 migrantes en Ceuta y tacha la situación de «insostenible»

Para atender estas circunstancias de excepcionalidad y, además, hacer su trabajo habitual, están haciendo jornadas «muy potentes», con 8 horas patrullando, 8 horas de descanso y otras 8 horas de alerta en las que tienen que estar en el cuartel, lo que les está llevando a un «desgaste enorme». Gómez ha defendido el trabajo de estos efectivos y ha explicado que estos están «ayudando» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre cumpliendo con la legalidad y poniendo a los inmigrantes a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local: «Nuestros militares no ponen a nadie en la frontera y los echan a Marruecos», ha recalcado.

Iustitia Europa denuncia a Mohamed VI ante la Corte Penal Internacional

Iustitia Europa ha presentado este lunes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, una denuncia contra el rey Mohamed VI de Marruecos y el primer ministro del país, Aziz Akhannouch, por su posible responsabilidad en la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Una avalancha que, según Interior, se saldó con la entrada irregular de 72.000 personas, además de la muerte de un centenar de extranjeros a uno y otro lado de la frontera. La formación política pide que se investigue si las autoridades marroquíes utilizaron deliberadamente a población civil, incluidos menores, para desbordar la frontera y presionar a España.

El escrito, de 31 páginas y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, solicita que los hechos sean examinados como posibles crímenes de guerra y de agresión. Iustitia Europa reclama que la Fiscalía internacional determine si el movimiento de decenas de miles de personas fue espontáneo o estuvo «organizado, promovido, alentado, facilitado, dirigido o instrumentalizado desde estructuras del Estado marroquí». La propia denuncia admite que la inclusión del monarca y del primer ministro «no implica afirmar que exista actualmente prueba concluyente de una orden individualizada». Lo que se pide, explica el documento, es investigar si Mohamed VI y Akhannouch, «por su posición y funciones, participaron, conocieron, ordenaron, autorizaron, promovieron o toleraron conscientemente los acontecimientos denunciados». La solicitud se extiende a cualquier autoridad civil, militar, policial o administrativa que pudiera haber intervenido.