El guardia ferrolano que mató a su exmujer en Llanes le rompió dos dientes de una paliza en el 2019 y no fue a prisión

Entierro de la guardia civil asesinada por su expareja en Llanes Xuan Vega | EUROPAPRESS

Cuenta un compañero de Laura Cruz Vega, la guardia civil asesinada en el cuartel de Llanes, que llevaba un año muy intranquila y que su expareja, el ferrolano Dámaso Fernández Serantes, también agente de la Benemérita, «seguía jodiéndole la