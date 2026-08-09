El guardia ferrolano que mató a su exmujer en Llanes le rompió dos dientes de una paliza en el 2019 y no fue a prisión

Miriam Suárez GIJÓN | COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Entierro de la guardia civil asesinada por su expareja en Llanes
Entierro de la guardia civil asesinada por su expareja en Llanes Xuan Vega | EUROPAPRESS

La interpuso en agosto del 2025, poco después de que fuese firme la sentencia que condenaba a su expareja y asesino, un ferrolano, por haberle propinado una brutal paliza en el 2019 en la que le rompió dos dientes

09 ago 2026 . Actualizado a las 16:55 h.

Cuenta un compañero de Laura Cruz Vega, la guardia civil asesinada en el cuartel de Llanes, que llevaba un año muy intranquila y que su expareja, el ferrolano Dámaso Fernández Serantes, también agente de la Benemérita, «seguía jodiéndole la

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