Hallados muertos con signos de violencia el exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y su mujer

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil Ángel Manso

El exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Uaga), Javier Sánchez, y su mujer, Ester Latorre, igualmente exdirigente de la organización agraria, han sido encontrados muertos a cuchilladas en su domicilio de la localidad zaragozana de Tauste, según avanza Heraldo de Aragón. Fue un familiar de la mujer quien, después de que el matrimonio no diera señales, se acercó a su vivienda y acabó localizando los cuerpos, que tenían «varias heridas de arma blanca».

Los hechos se produjeron este sábado 8 de agosto y no se encontraron sus cuerpos hasta las 21.00 horas. Durante la madrugada de este domingo se ha producido el levantamiento de los cadáveres y la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas que rodean a la muerte de estas dos personas. El matrimonio tenía dos hijas: una de ellas se encuentra en Irlanda y ya ha sido informada de los hechos. La segunda todavía no ha sido localizada.

Javier Sánchez fue agricultor en Tauste y desde 1983 formaba parte de Uaga, siendo secretario general entre el 2002 y el 2010. Fue también presidente de la Cámara Agraria de Zaragoza.

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