Vivas estima que todavía hay entre 8.000 y 11.000 migrantes en Ceuta y tacha la situación de «insostenible»

Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. reduan | EFE

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado que hay todavía entre 8.000 y 11.000 personas migrantes en Ceuta, ha señalado a Marruecos como posible responsable y ha reclamado que se blinden