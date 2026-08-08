Vivas estima que todavía hay entre 8.000 y 11.000 migrantes en Ceuta y tacha la situación de «insostenible»

C.P.S. MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. reduan | EFE

Señala a Marruecos y pide más efectivos para blindar las fronteras «con todas las garantías»: «No habrá papeles»

08 ago 2026 . Actualizado a las 23:12 h.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado que hay todavía entre 8.000 y 11.000 personas migrantes en Ceuta, ha señalado a Marruecos como posible responsable y ha reclamado que se blinden

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete