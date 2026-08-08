Los vicepresidentes de Vox plantarán a Sira Rego en la reunión por los menores de Ceuta

María Eugenia Vecino COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán.
El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán. Photogenic / Claudia Alba | EUROPAPRESS

Pollán, Fernández y Nolasco envían sendas cartas a la ministra en las que exigen «que cumpla con la ley, paralice el reparto» de este millar de niños y adolescentes y los envíe de vuelta a Marruecos

08 ago 2026 . Actualizado a las 16:35 h.

Vox plantará a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la comisión sectorial de Infancia que se celebrará este jueves, 13 de agosto, y por ende las tres comunidades —Extremadura, Aragón y Castilla y

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