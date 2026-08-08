Los vicepresidentes de Vox plantarán a Sira Rego en la reunión por los menores de Ceuta

El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán. Photogenic / Claudia Alba | EUROPAPRESS

Vox plantará a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la comisión sectorial de Infancia que se celebrará este jueves, 13 de agosto, y por ende las tres comunidades —Extremadura, Aragón y Castilla y