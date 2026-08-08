Prisión para el detenido por la muerte de su expareja en Murcia

La policía nacional investiga un presunto asesinato de violencia machista, en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia. Kike Rincón | EUROPAPRESS

La juez de la plaza número 4 de Instrucción de Lorca ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el jueves como presunto autor de la muerte de su expareja en Murcia, Gloria, quien ha reconocido los hechos. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) la jueza considera que hay «indicios consistentes que permiten atribuir al investigado la autoría» de los hechos y se basa en la gravedad de los delitos investigados y en los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión.

El presunto autor del crimen está investigado por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y por un delito continuado de quebrantamiento de condena, ya que había sido sentenciado el pasado mes de abril por malos tratos y existía una orden de alejamiento de la víctima. La resolución expone que la medida de prisión es necesaria «para evitar el riesgo de fuga así como para evitar, igualmente, que vuelva a atentar contra bienes jurídicos protegidos». Sostiene, por ello, que no hay «otra medida cautelar que no comprometa gravemente el estado de la causa». La juez por otra parte, ha acordado inhibirse a favor del Tribunal de Instancia de Murcia, partido judicial en el que tuvieron lugar los hechos, que continuará con la instrucción del procedimiento.

El presunto agresor fue detenido a las 00:15 horas del jueves, horas después del crimen, ocurrido el miércoles en un centro comercial de Murcia, en el lugar de trabajo del agresor, adonde había ido Gloria por motivos que se investigan. Allí fue atacada presuntamente por el ahora detenido, quien posteriormente emprendió la huida. Finalmente fue capturado en un área de servicio de la localidad de Puerto Lumbreras, donde se había establecido un operativo para llevar a cabo el arresto ante las sospechas de que viajaba a Granada en autobús. Su pase a disposición judicial se ha producido en Lorca al estar en ese partido judicial el lugar donde fue detenido.