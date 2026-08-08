Mª Eugenia Prendes, fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer: «Matar nunca es el primer acto de violencia contra una mujer, sino el último; debemos estar alerta antes»
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La fiscal retrata la dificultad de su tarea cumplido un año en el cargo, en un verano que revive la concentración de asesinatos09 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Han pasado solo unas horas desde que María Eugenia Prendes (Oviedo, 1960) asistiera al cuarto comité de crisis convocado por Igualdad este año el pasado 28 de julio por la concurrencia de varios asesinatos machistas cuando recibe a este diario para