Un hombre asesina a su pareja en un centro comercial de Murcia

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional MARCOS MÍGUEZ

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de búsqueda del presunto asesino de su pareja en el centro comercial Carrefour Infante de Murcia capital. El hombre acuchilló presuntamente a su compañera sentimental. El cadáver de la víctima fue localizado por un empleado en la trastienda de un establecimiento. Este alertó a los agentes que, a su vez, avisaron a los servicios sanitarios. El médico de la ambulancia solo pudo certificar la muerte.

El periódico regional La Verdad publicó que, según testigos presenciales, el presunto asesino es un hombre de unos 40 años que trabaja en el mismo negocio donde fue hallado el cuerpo sin vida. Al parecer, escondió en la trastienda el cadáver tras cometer este crimen machista. Los hechos ocurrieron en torno a las cinco y media de la tarde de este miércoles.

La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), contando con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica, según refleja Europa Press.

De confirmarse como asesinado por violencia de género este crimen y el de la guardia civil de Llanes (Asturias), serían 35 las mujeres asesinadas este año en crímenes machistas y 1.376 desde el año 2003.