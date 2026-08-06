Detenido tras matar a su mujer en un centro comercial de Murcia y ocultar el cadáver

La policía nacional investiga un presunto asesinato de violencia machista, en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia. Kike Rincón | EUROPAPRESS

Un hombre asesinó presuntamente en la tarde de este miércoles a su exmujer en el centro comercial Carrefour Infante de Murcia en el que es el primer crimen machista ocurrido este año en la Región. El agresor, que fue detenido por la Guardia Civil en Puerto Lumbreras cuando se disponía a huir a Granada , atacó a la víctima, de 44 años de edad, con un cuchillo en el interior de una tienda dedicada a la reparación de calzado y al duplicado de llaves donde él trabajaba, provocándole heridas mortales. Antes de huir, cerró el establecimiento para dificultar el hallazgo. El cadáver fue localizado tras el mostrador del negocio por un trabajador del turno de tarde. Los hechos están siendo investigados como un presunto caso de violencia de género, confirmaron fuentes oficiales.

El hallazgo del cuerpo de la mujer fue comunicado a las 17.25 horas, informó un portavoz el Centro de Coordinación de Emergencias en la Región. Efectivos de la Policía Nacional desplazados al lugar solicitaron la presencia de asistencia sanitaria. Hasta el lugar se movilizó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo facultativo certificó el fallecimiento de la mujer.

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Inmediatamente, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para recabar in situ las primeras pruebas e iniciar las pesquisas para determinar las circunstancias del suceso. La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional.

Según informaron a este diario personas que conocían a la pareja, el presunto autor de los hechos es un hombre de alrededor de 40 años, trabajador del comercio donde ocurrió el crimen. Pasado el mediodía, la mujer habría acudido al negocio y dentro de él se habría producido el homicidio en circunstancias pendientes de aclarar. Trabajadores de tiendas cercanas aseguraron que la pareja se estaba divorciando.

Las mismas fuentes destacaron que el presunto criminal habría cerrado con llave el negocio, dejando dentro el cadáver de la mujer. Ni los dependientes de los establecimientos de la galería comercial del hipermercado ni los empleados de Carrefour que atienden las cajas registradoras situadas enfrente ni los clientes que se encontraban en ese momento en el centro comercial escucharon nada raro ni, por ahora, han declarado haber visto huir al agresor.

Gran revuelo

Otros comerciantes que trabajan en la galería del hipermercado explicaron, que conocían al hombre. Y reiteraron que la pareja se encontraba en un proceso de divorcio y que tenían una hija en común. Pasadas las 20.30 horas de la tarde, tras la inspección del escenario del crimen por parte de la comisión judicial se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Murcia. La presencia policial custodiando el acceso al escenario del crimen generó un gran revuelo en el hipermercado.

La magistrada de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, dictó a última hora de este miércoles una requisitoria en la que se ordena la búsqueda y detención de la expareja de la víctima como presunto autor de un delito de homicidio y quebrantamiento de condena.

Asimismo, la juez acordó las primeras diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos y atribuyó provisionalmente la tutela de la hija menor a la entidad pública competente en materia de protección de menores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la adopción de las medidas de protección que procedan.

El hombre investigado había sido condenado el 15 de abril del 2026 por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía una hija menor de cinco años en común.

La sentencia le impuso, entre otras penas, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses, además de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros.

«Nos unimos al dolor»

Una de las primeras reacciones públicas fue la de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que en sus redes sociales condenó «el crimen con toda la firmeza». «Nos unimos al dolor de la familia y de las personas que hoy lloran una vida arrebatada de la forma más brutal. No, no y siempre no a la violencia. Ni una más», señaló.

También el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, expresó en sus redes sociales su repulsa por ese crimen: «La Policía investiga el presunto asesinato de una mujer en Murcia como un posible caso de violencia de género. Mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de la víctima en estos duros momentos. Toda nuestra condena a la violencia machista».

Se trata del segundo crimen que se investiga como violencia de género en el mismo día, después de que un guardia civil, que estaba a punto de ser expulsado del cuerpo por violencia de género, irrumpiera a mediodía en las dependencias oficiales del cuartel de Llanes y matara a tiros a su expareja, agente también de la Benemérita, que en ese momento se encontraba trabajando en las oficinas. Compañeros de la fallecida repelieron el ataque con sus armas reglamentarias. Dos resultaron heridos por impactos de bala.