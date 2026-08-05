Vota y opina: ¿Crees que España debe renunciar a organizar el Mundial de fútbol del 2030 tras la crisis migratoria en Ceuta?
ESPAÑA
Sumar registró una proposición no de ley en el Congreso ante la existencia de «riesgos para los derechos humanos en países anfitriones»05 ago 2026 . Actualizado a las 13:59 h.
La crisis migratoria en Ceuta podría desencadenar cambios en la organización del Mundial de fútbol del 2030. O así lo considera el grupo parlamentario Sumar, que ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que España renuncie a compartir con Marruecos la planificación del torneo. La formación morada, de la mano del partido ecologista portugués Livre, reclaman a la FIFA, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Gobierno «la necesidad de realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta», y advierten de la existencia de «riesgos para los derechos humanos en países anfitriones». Y tú, ¿crees que España debe renunciar a ser anfitriona del Mundial de fútbol del 2030?
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