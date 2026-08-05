Vota y opina: ¿Crees que España debe renunciar a organizar el Mundial de fútbol del 2030 tras la crisis migratoria en Ceuta?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Donald Trump, durante la final del Mundial. CHRISTOPHER NEUNDORF | EFE

La crisis migratoria en Ceuta podría desencadenar cambios en la organización del Mundial de fútbol del 2030. O así lo considera el grupo parlamentario Sumar, que ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que España renuncie a compartir con Marruecos la planificación del torneo. La formación morada, de la mano del partido ecologista portugués Livre, reclaman a la FIFA, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Gobierno «la necesidad de realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta», y advierten de la existencia de «riesgos para los derechos humanos en países anfitriones». Y tú, ¿crees que España debe renunciar a ser anfitriona del Mundial de fútbol del 2030?

Vota y deja tu opinion en los comentarios.