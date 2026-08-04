La UE exige a España más prevención en la frontera y respalda las medidas de Meloni

Un grupo de personas migrantes en una de las playas de la ciudad de Ceuta. Violeta Santos Moura | REUTERS

El Gobierno sigue sin convencer a sus socios de la UE tras la crisis en Ceuta. El Ejecutivo vende la reunión extraordinaria de ministros de Interior como una victoria y una muestra de solidaridad, pero el encuentro ha visibilizado las críticas a la política migratoria española y sus errores en la frontera ceutí.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, actualizó las cifras a sus homólogos europeos. Se estima que cruzaron la frontera 72.000 personas, de las que 70.000 ya han vuelto a Marruecos. Tras la reunión, Marlaska explicó que recibió el reconocimiento de los otros Estados miembros por la respuesta «inmediata y satisfactoria» y pidió a Italia que elimine los controles fronterizos desde España, ya que no se ha registrado ninguna entrada ilegal al espacio Schengen.

Los ministros de los Veintisiete mostraron su preocupación por la pasividad del Gobierno ante informes de inteligencia que avisaban de posibles asaltos a la frontera de Ceuta y ante la coordinación, a través de redes sociales, para llevarla a cabo. Por ello, se han comprometido a mejorar la inteligencia en las zonas fronterizas y aumentar el monitoreo en internet.

El comisario de Interior, Markus Brunner, anunció fondos para mejorar la gestión de la frontera de Ceuta a través de una partida para crisis en la frontera entre Europa y Marruecos. La Comisión también ofreció aumentar el despliegue de Frontex en territorio ceutí, algo a lo Grande-Marlaska se ha negado. El Gobierno tampoco ha hecho uso de los instrumentos del nuevo Pacto europeo sobre Migración, unas reglas que Brunner considera fundamentales.

«Es el momento de que Europa esté junta», admitió un Brunner que comparte las críticas de Italia porque «los ciudadanos europeos están preocupados por las imágenes que vieron». El comisario también considera que la regularización de migrantes llevada a cabo por el Gobierno «no es una buena señal para el resto de Europa», aunque admitió que no se trató en la reunión, y consideró legítima la petición del Gobierno de Giorgia Meloni para instalar un centro de deportaciones externo urgente.

Los palos al Ejecutivo de Pedro Sánchez desde la derecha europea no cesan. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, culpó al Gobierno de provocar efecto llamada con la regularización de migrantes. Por su parte, el presidente de los populares europeos, Manfred Weber, culpó a Sánchez de los 82 muertos y subrayó que «el Gobierno de izquierdas de Sánchez está aislado».

Sin críticas a Rabat

Los Veintisiete también ven necesario reforzar la cooperación con terceros países, Marruecos incluido. El comisario Brunner ha evitado cualquier crítica a Rabat en esta crisis, culpando a las redes de tráfico de personas y campañas de desinformación y remitiéndose a investigaciones policiales.

Para Bruselas, el régimen alauí es un socio migratorio fiable y ha agradecido a las autoridades marroquíes la rapidez para gestionar la crisis. Otra área es la energética, ya que Marruecos es un territorio de tránsito de gas natural hacia Europa, por lo que Bruselas evita posibles crisis diplomáticas que afecten al suministro antes del invierno.

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El ministro Grande-Marlaska tampoco ha reprochado nada al régimen magrebí, un «socio fiel», al contrario que la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el lunes señaló la responsabilidad marroquí en la crisis.

Ceuta busca realojar a un millar de menores y 500 subsaharianos

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, aseguró este martes que atienden a más de 1.000 menores migrantes no acompañados que llegaron entre el 30 y el 31 de julio irregularmente a la ciudad autónoma. «Serán más porque hay muchos que están por las calles y que todavía no han acudido a los centros de acogida», destacó el portavoz, según recoge Efe. En estos últimos casos, Ramírez afirmó que será la Policía Local la encargada de trasladarles a centros de acogida.

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El Ejecutivo ceutí habilitó dos naves en la zona del Tarajal, la playa próxima a la frontera este con Marruecos, con la intención de poder atender a medio millar de menores. Ramírez agradeció los 25 millones de euros que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunció que designaría para atender debidamente a estas personas. Sin embargo, el Gobierno de Ceuta matizó que se desconoce el presupuesto necesario para atajar esta emergencia. El Ejecutivo de la ciudad enviará un informe al ministro de Hacienda, Arcadi España, con los gastos causados. La vicesecretaria de coordinación sectorial del PP, Alma Ezcurra, aseguró que las comunidades que preside su partido (once) no van a «aceptar las irresponsabilidades del Gobierno» en referencia al traslado y acogida de los menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta.

Centro sin plazas disponibles

La Policía Nacional permanece atenta a la situación de cerca de 500 personas subsaharianas trasladadas a la playa del Trampolín, a poca distancia del colapsado Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La Cruz Roja puso a su disposición un dispositivo para facilitarle comida y ayuda. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, aseguró que el centro no tiene sus 512 plazas.