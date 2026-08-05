Un ladrón finge ser mánager de tenis en Marbella y ordena a un jugador que se quite un Rolex para robárselo

Imagen de archivo de la policía local de Marbella

Los hechos se desencadenaron alrededor de las tres y media de la tarde del pasado 24 de julio en Marbella, cuando un supuesto gestor deportivo se aproximó a la víctima mientras disputaba un partido de tenis y le recriminó que jugara con su reloj puesto. Según fuentes cercanas al caso, le explicó que no estaba permitido y el cliente accedió a quitárselo. Minutos después, el acompañante de la víctima se percató de que el joven no era quien decía ser. El falso mánager se acercó a la zona del equipaje, cogió el reloj de su objetivo —valorado en unos 8.000 euros— y se lo guardó. Sin embargo, algunos testigos lo increparon y retuvieron hasta que arrojó la joya al suelo y huyó a la carrera. Fuera del recinto le esperaba un compinche con en el que emprendió la huida.

Paralelamente, la Sala del 092 de la Policía Local recibió una llamada que informaba de lo sucedido y una patrulla logró localizar en la autovía A-7, en sentido Málaga, un vehículo en el que viajaban dos personas con las mismas características que habían sido descritas por los alertantes. De esta manera, los agentes le dieron el alto al coche sospechoso y procedieron a la detención de ambos.

A continuación, los dos arrestados fueron trasladados a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella para la instrucción de las correspondientes diligencias por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de hurto. Este cuerpo también fue el encargado de poner a los supuestos delincuentes a disposición de la autoridad judicial competente.