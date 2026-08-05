Uno de los jueces que investiga el caso Leire rechaza citar al 2 de Cerdán

El diputado socialista Juanfran Serrano (i), que fue mano derecha del exdiputado Santos Cerdán, a su llegada a un pleno celebrado en el Congreso de los diputados. Mariscal | EFE

El juez Arturo Zamarriego, que también investiga en su tribunal de Madrid a las «cloacas del PSOE», rechaza, por segunda vez, citar a declarar como testigos a Juanfran Serrano, diputado socialista y antigua mano derecha de Santos Cerdán, e Ion Antolín, que fue jefe de prensa de Ferraz y fugazmente secretario de Estado de Comunicación.

Una de las acusaciones populares, Hazte Oír, solicitó que fueran interrogados tras conocerse que ambos participaron en las reuniones que la presunta trama vinculada a Leire Díez mantuvo en la sede central de la formación política, en abril del 2024, coincidiendo con la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y los cinco días de reflexión en que Pedro Sánchez amagó con abandonar el poder

Ahora, en un nuevo auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid estima que no procede llamar a comparecer ni a Serrano ni a Antolín porque se han practicado ya «numerosas diligencias» de investigación, «muchas de ellas a solicitud» de la mencionada asociación, y estas dos testificales, según el instructor «no contribuirá a un mayor esclarecimiento de los hechos investigados». y, de hecho, serán «perjudiciales a los fines de este proceso en el momento con arreglo a lo expuesto anteriormente».

Todo ello se enmarca en la primera causa abierta contra Leire Díez, en la que Zamarriego investiga presuntas maniobras que habría llevado a cabo ella, en colaboración con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también imputados, contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales y jueces.

Los nombres de Serrano y Antolín han aparecido en algunos de los informes que la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría estado dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez. Ni Serrano ni Antolín están investigados en el seno de la misma.

En cuanto a Serrano, la UCO señaló que Leire Díez habría intentado conseguir un puesto de trabajo para una mujer que denunció al fiscal José Grinda, y que para ello «se habría servido» supuestamente de Serrano. Grinda era uno de los objetivos de la trama, según los investigadores.

Por su parte, la Fiscalía subraya que el PSOE habría pagado al medio Crónica Libre, portal web vinculado a Leire Díez, otros 20.000 euros por una «publicidad contratada que se refería a las elecciones europeas» de la formación y que «se libró, según se deriva de los datos recogidos en el atestado, por Ion Antolín», por entonces director de comunicación de partido, «a petición de Leire».

Advertencia de Pedraz

El auto de Zamarreño se produce días después de que el juez Pedraz, que lleva la mayor parte de la causa de la trama de Leire Díez, advirtiese de que llevaría al Tribunal Supremo el conflicto de competencia sobre el caso cloacas si durante la primera semana de septiembre Zamarreño no decide si le entrega la causa que abrió contra la exmilitante socialista.

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El juzgado madrileño ha comunicado que todavía espera un informe pericial antes de pronunciarse. Se trata de un análisis de la Brigada Provincial de Policía Científica sobre varias grabaciones incorporadas a su procedimiento, entre ellas los audios aportados por el fiscal Ignacio Stampa sobre sus encuentros con Leire Díez y otros implicados. Zamarriego entiende que esa diligencia es necesaria para resolver tanto la petición de Pedraz como otras solicitudes pendientes. Pero la respuesta no convenció a Pedraz que le volvió a advertir de consecuencias si la inhibición continúa sin resolverse.