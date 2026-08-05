La Fiscalía traslada al juzgado la denuncia de Facua contra Vito Quiles por estafa

El periodista Vito Quiles habla por teléfono durante una sesión plenaria en el Congreso, en el pasado mes de mayo. Carlos Luján | EUROPAPRESS

La Fiscalía de Sevilla ha impulsado un procedimiento judicial contra el agitador mediático Vito Quiles por posible estafa en la recaudación de donaciones para niños víctimas de la dana de Valencia y becas para jóvenes, según ha informado la Asociación de Consumidores Facua, que presentó la denuncia que ha motivado la actuación de la Fiscalía.

Facua presentó su denuncia el pasado 20 de julio y la Fiscalía abrió diligencias de investigación, y el 23 de julio dictó un decreto de conclusión y denuncia por el que pone el caso en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

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«Entendemos que no se trataría de iniciar una investigación que pueda entenderse meramente prospectiva», señala el decreto que la Fiscalía ha remitido a Facua, «pues en este caso no iría dirigida a desvelar si existe o no delito, sino que por el denunciante se aportan datos inequívocos de que se realizan acciones por parte del denunciado que pudieran ser delictivas».

La fiscal que ha investigado los datos y documentos aportados por Facua resuelve que, «pudiendo constituir los hechos presunto delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, se decide interponer denuncia ante el Decanato de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla».

La denuncia de Facua señala cómo, el 1 de enero del 2025, Quiles comenzó a pedir dinero desde su canal de Telegram para repartir «juguetes y obsequios» a niños de los municipios afectados por la Dana en al Comunidad Valenciana. Estas donaciones iban a parar a la misma cuenta bancaria en la que desde julio del 2022 ingresaba dinero de sus seguidores para financiar sus propias actividades, según la organización denunciante.

Facua ha recordado en un comunicado que «en los últimos cuatro años, el agitador ha solicitado donaciones desde el citado canal en más de una veintena de ocasiones, en todos los casos con destino a su cuenta y sin que nunca pida que el donante especifique el motivo y destino de la donación».

El de los regalos para los niños víctimas de la dana no es el único fin altruista para el que ha pedido dinero, ya que a través de web 'Combativos', viene captando donaciones desde el pasado junio con el reclamo de que irán destinadas tanto a financiar la publicación de sus contenidos como a «becas para jóvenes», sin aclarar cómo determinará qué cantidades irán para una y otra finalidad.

«Ciertamente —señala la Fiscalía—, por el mismo mecanismo o artificio utilizado para la obtención de tales cantidades, se hace difícil conocer las cuantías en las que se ha lucrado el denunciado, haciéndose preciso la averiguación de los hechos y de las cuantías defraudadas».