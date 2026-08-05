Detenido tras confesar un crimen y fingir un robo en su bar de Valencia

Agentes de policía precintan el local donde un hombre de 62 años ha matado a un joven de 20 años en Valencia. Ana Escobar | EFE

Un hombre de 62 años y nacionalidad colombiana, propietario de un bar de Valencia, ha sido detenido esta mañana tras acabar presuntamente con la vida de un ladrón que había entrado supuestamente a robar en su establecimiento de madrugada. El arrestado habría golpeado a su víctima, de 20 años y también colombiano, con un objeto contundente en la cabeza, al parecer una pieza metálica que ha sido intervenida por la policía, causándole un grave traumatismo craneoencefálico. Y los intentos por reanimarlo han resultado inútiles.

El aviso del crimen se ha producido en torno a las 9.30 horas cuando ha alertado del altercado una vecina. Además de las llamadas de los vecinos al 112, el propio homicida ha telefoneado a la Sala del 091 y ha confesando haber matado a una persona.

Inmediatamente, nada más llegar los primeros agentes de la Policía Local de Valencia y de la Policía Nacional al lugar, el presunto homicida se ha entregado voluntariamente y ha reconocido la agresión a un ladrón al que había sorprendido en el interior de su bar.

Se trata del bar La Esquina Tropical, regentado por un ciudadano de origen colombiano, quien se encuentra detenido como presunto autor de un delito de homicidio. El local donde se ha producido el crimen se encuentra situado en la calle del Ferro.

Una ambulancia del SAMU se ha desplazado al lugar de los hechos y ha intentado reanimar sin éxito al herido, del cual se desconocen datos por el momento. Finalmente se ha confirmado su fallecimiento y la comisión judicial ha procedido al levantamiento del cadáver.

La plaza número dos de los juzgados de Instrucción de Valencia se ha hecho cargo del caso. El cadáver es trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le realizará la pertinente autopsia.

Agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional investigan las circunstancias del crimen y si realmente se trata de un robo en el local o hay otro trasfondo delincuencial relacionado con las drogas. En el lugar se encuentra la policía científica realizando una minuciosa inspección técnico policial.

Investigan un asunto relacionado con las drogas

El fallecido es un joven de 20 años, también de origen colombiano. La Policía Nacional investiga si víctima y detenido se conocían de antes y habrían quedado esa noche, y el supuesto intento de robo que manifiesta el arrestado se habría producido tras una discusión. Asimismo, fuentes vecinales aseguran que en dicho establecimiento era constante el trasiego de personas y que era de todos conocidos que en el mismo se vendía droga.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis, aunque por el momento con lo que cuentan los investigadores es con la confesión del propio detenido, quien se ha mostrado arrepentido y ha avisado a la Policía confesando haber acabado con la vida de un ladrón.