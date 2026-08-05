El CGPJ abre diligencias tras una queja de Manos Limpias contra el juez Peinado

El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo. Mariscal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas a raíz de una queja presentada por la organización Manos Limpias contra el juez Juan Carlos Peinado, que ha investigado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por no permitir entrar a uno de sus letrados en la audiencia previa que se celebró el 15 de junio. Este autodenominado sindicato, cuya denuncia dio origen a la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, presentó una queja contra el magistrado por el «trato manifiestamente desconsiderado» que le profirió, al no haberle dejado entrar en la citada audiencia previa en lo que considera «una actuación radicalmente arbitraria».

Manos Limpias denunció ante el órgano de gobierno de los jueces que, tras un receso de aquella vista, la abogada de la organización solicitó ausentarse y que le sustituyera un compañero, algo que no permitió Peinado, que solo dejaba entrar a un letrado por parte.

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En su queja, a la que ha tenido acceso Efe este miércoles, la organización también pone de relieve la «manifiesta desconsideración» del juez hacia el abogado de Manos Limpias cuando el letrado de la administración de justicia estaba haciendo constar que Peinado rechazaba la petición del abogado de estar presente en la vista.

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Con un «tono impropio de la alta función que desempeña», dice la queja, Peinado le instó a «abandonar la sala de manera descortés y desatendiendo cualquier explicación que el propio letrado de la administración de justicia quería expresar, llegando a elevar el tono de voz».

Tras recibir la queja, el CGPJ ha procedido a incoar diligencias previas, una decisión de trámite, según explican a Efe fuentes jurídicas, tras la que el Consejo deberá realizar una serie de verificaciones para dar curso al escrito de Manos Limpias.

Es la última queja que ha recibido el juez Peinado ante el CGPJ, quien la semana pasada acordó remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid otras dos para que valore si pudo incurrir en una falta leve de desconsideración al aludir a que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país, y en otra de retraso con relación a otro procedimiento.

Al mismo tiempo que adoptó esa decisión, acordó archivar otras cuatro quejas contra el magistrado, incluida la que presentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación a cómo discurrió su interrogatorio como testigo en la causa de Begoña Gómez.

Juan Carlos Peinado, a quien le queda poco más de un mes para jubilarse, es el magistrado que ha propuesto que un jurado popular juzgue a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y malversación, y a su asesora, Cristina Álvarez.