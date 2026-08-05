El primer ministro portugués critica al Gobierno por el «efecto llamada» y «falta de regulación»
OPORTO / E. LA VOZ
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La Comisión Europea no ve un nexo directo entre las políticas de España y lo ocurrido en Ceuta06 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde que decidió no firmar la carta de críticas a la política migratoria del Gobierno emitida por otros 22 países europeos, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, no ha dejado de lanzar dardos envenenados hacia