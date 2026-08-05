Ayuso esquiva responsabilidades por la compra y venta del ático en Chamberí e insiste en que destinará lo recaudado a la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reciente comparecencia pública Mariscal | EFE

La controversia sobre la compra y venta, en cuestión de tres meses, del polémico ático en Chamberí que adquirió la Comunidad de Madrid en abril sigue rondando a Isabel Díaz Ayuso. No obstante, la presidenta madrileña se zafa de cualquier responsabilidad al respecto y niega haber intervenido en la gestión de ese inmueble. De este modo, Ayuso remite a la Consejería de Presidencia, encabezada por Miguel Ángel García Martin, todas las explicaciones que se deba dar por la adquisición en abril del piso de casi 500 metros cuadrados, y su posterior venta en cuanto se descubrió la operación, con el fin de destinar lo recaudado a la reconstrucción de los municipios afectados por los gravísimos incendios que padecieron hace dos semanas.

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Así respondió la jefa del Ejecutivo madrileño este miércoles, al ser preguntada por los 6,3 millones de euros que le costó a la entidad pública que gestiona el patrimonio regional, Planifica Madrid, el ático localizado en el paseo del General Martínez Campos, tal y como reveló El País. «No tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí me consta que cada vez tenemos menos consejerías y menos gasto público, y todo aquello que no es necesario se pone a la venta», aseveró al dirigente popular, justificando que si se dispone de esos recursos «lo mejor es aprovecharlos para destinarlos a la necesidad actual, que es la reconstrucción de los pueblos afectados por el incendio forestal».

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La polémica saltó la pasada semana cuando, en mitad de la gestión por los terribles fuegos que asolaban la Sierra Oeste de la región —unos incendios históricos y de los más graves registrados en la Comunidad de Madrid—, cuando se destapó que Planifica Madrid había comprado en el mes de abril el célebre inmueble con el pretexto de alojar dependencias gubernamentales mientras se llevaban a cabo obras de reforma en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno madrileño. Ayuso explicó que no se sabía en ese momento para qué se iba a usar el ático ubicado en el selecto distrito madrileño, aunque deslizó la posibilidad de que se empleara para recibir «visitas institucionales».

Ayuso atribuyó a una «campaña de desprestigio» las sospechas sobre la operación, al tiempo que apuntó que el ático no era para ella. Los reproches y críticas tanto desde los grupos de izquierda. «No sé cómo lo vamos a organizar, porque no sé si me quedaré en la consejería de Presidencia o en la de Transportes, y que sea el consejero que se va para allá, no lo sé», rebatió la presidenta en rueda de prensa. No obstante, el Gobierno regional dio marcha atrás apenas 24 horas después de que la noticia saliera a la luz, y anunció que vendería ese inmueble para destinar el dinero de la venta —la del ático en Chamberí y otros inmuebles situados en la Gran Vía que ya formaban parte del patrimonio regional— a los municipios que habían sufrido las peores consecuencias de las llamas, tratando de acabar así con el revuelo ocasionado.