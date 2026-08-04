Un tribunal marroquí investiga a 25 personas por facilitar la avalancha de inmigrantes en Ceuta

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos entre los migrantes. Iván Zambrano / Europa Press | EUROPAPRESS

Un juzgado marroquí investiga a 25 personas por su relación directa con la grave crisis provocada por la entrada masiva de unos 50.000 migrantes en Ceuta la pasada semana. El órgano encargado de abrir estas pesquisas es el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán, que ha recibido los atestados que incriminan a los encausados y ha decidido abrir una causa contra ellos, según ha informado un medio de comunicación del país vecino.

La Fiscalía, en concreto, ha acusado a siete de estas 25 personas de «recibir órdenes para matar a más de dos individuos utilizando armas e insultar a los oficiales de la fuerza pública mientras desempeñaban sus funciones, y cometer violencia contra ellos con armas y dañar o degradar la propiedad pública».

Del mismo modo, les señalan por facilitar la salida de los extranjeros de una manera secreta a través de puntos de cruce fronterizos no designados específicamente para eso, transportar pasajeros sin licencia y permitir la salida de los inmigrantes «de una manera secreta a través de puntos de cruce fronterizos no designados específicamente para eso».

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El medio marroquí SawT MartiL recoge, igualmente, que otros cinco están siendo investigados por menoscabar el honor de agentes marroquíes, portar armas, provocar daños en el mobiliario urbano y por un delito de desobediencia. En su caso, también se les involucra en la organización de viajes irregulares a la frontera con Ceuta, transportar a pasajeros sin licencia y facilitar las salidas clandestinas de los migrantes.